Mondiali, Italia oro nella crono staffetta mista

L'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai Mondiali di Montreal. Gli azzurri Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km davanti a Francia e Svizzera. Per l'Italia è la terza medaglia nella rassegna canadese, la prima d'oro

Arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di ciclismo a Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella nella cronostaffetta mista , andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km (equamente divisi) in 51'32'', precedendo di 8'' la Francia e di 19'' la Svizzera . L'Italia conquista così l'unica medaglia che ancora mancava in questa specialità dopo i bronzi iridati del 2021 e 2024 e l'argento del 2022. Prova di forza del sestetto guidato da Marco Villa, in testa fin dal secondo intermedio , imprendibile per tutti i rivali. Per l'Italia è la terza medaglia della spedizione ai Mondiali di Montreal dopo l'argento di Ganna nella crono elite e di Milesi nell'U23 maschile.

Longo Borghini: "Mia prima maglia iridata mi dà i brividi"

"Ho partecipato a tanti mondiali e sono spesso salita sul podio ma questa è la mia prima maglia iridata e mi dà i brividi. Io poi credo molto nel gruppo e vincere l'oro con la squadra è davvero bellissimo". Così l'azzurra Elisa Longo Borghini commenta ai microfoni della Rai la vittoria dell'Italia nel Team Relay ai Mondiali di ciclismo in corso a Montreal. La veterana ha portato al traguardo finale il gruppo delle ragazze che è partito dopo il terzetto maschile, guidato da un Filippo Ganna molto soddisfatto del risultato. "Da inizio stagione pensavamo a questo obiettivo, il percorso era adatto a noi, ad un gruppo che lavora insieme da anni. Finalmente ci siamo riusciti", ha affermato l'olimpionico, che a Montreal ha anche conquistato l'argento nella cronometro individuale.