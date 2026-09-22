Mondiali, Italia oro nella crono staffetta mista

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Mondiali ciclismo, Italia medaglia d'oro nella cronometro staffetta mista

Ciclismo

L'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai Mondiali di Montreal. Gli azzurri Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km davanti a Francia e Svizzera. Per l'Italia è la terza medaglia nella rassegna canadese, la prima d'oro

PERCORSI E ORARI - CONVOCATI AZZURRI - TUTTI I PARTECIPANTI

Arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di ciclismo a Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella nella cronostaffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km (equamente divisi) in 51'32'', precedendo di 8'' la Francia e di 19'' la Svizzera. L'Italia conquista così l'unica medaglia che ancora mancava in questa specialità dopo i bronzi iridati del 2021 e 2024 e l'argento del 2022. Prova di forza del sestetto guidato da Marco Villa, in testa fin dal secondo intermedio, imprendibile per tutti i rivali. Per l'Italia è la terza medaglia della spedizione ai Mondiali di Montreal dopo l'argento di Ganna nella crono elite e di Milesi nell'U23 maschile. 

L'ordine d'arrivo

  • 1. Italy in 51.32
  • 2. France +0.08
  • 3. Switzerland +0.19
  • 4. Germany +0.48
  • 5. Spain +1.10

Longo Borghini: "Mia prima maglia iridata mi dà i brividi"

"Ho partecipato a tanti mondiali e sono spesso salita sul podio ma questa è la mia prima maglia iridata e mi dà i brividi. Io poi credo molto nel gruppo e vincere l'oro con la squadra è davvero bellissimo". Così l'azzurra Elisa Longo Borghini commenta ai microfoni della Rai la vittoria dell'Italia nel Team Relay ai Mondiali di ciclismo in corso a Montreal. La veterana ha portato al traguardo finale il gruppo delle ragazze che è partito dopo il terzetto maschile, guidato da un Filippo Ganna molto soddisfatto del risultato. "Da inizio stagione pensavamo a questo obiettivo, il percorso era adatto a noi, ad un gruppo che lavora insieme da anni. Finalmente ci siamo riusciti", ha affermato l'olimpionico, che a Montreal ha anche conquistato l'argento nella cronometro individuale. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Mondiali, Italia oro nella crono staffetta mista

Ciclismo

L'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai Mondiali di Montreal. Gli...

Pogacar iscritto agli Europei: come stanno le cose

Ciclismo

Tadej Pogacar è nella entry-list dei prossimi Europei di ciclismo, in programma nella sua Lubiana...

Da Asti a Bra, il percorso del Gran Piemonte 2026

Ciclismo

Presentato ad Asti il percorso del Gran Piemonte 2026, corsa storica arrivata alla 110^ edizione,...

Mondiali ciclismo, Milesi argento nella crono U23

Ciclismo

L'azzurro secondo nella cronometro Under 23 a Montreal. Prima posizione per l'olandese Ryan Gal,...

Wilson-Haffenden oro nella crono U23 femminile

mondiali

Felicity Wilson-Haffenden ha conquistato il titolo mondiale nella crono Under 23 femminile:...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS