Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. E' il quarto bronzo in carriera nelle rassegne iridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024 (Quest'anno ha vinto l'oro nella staffett mista). Successo per l'olandese Demi Vollering, che regola in una volata a due la polacca Kasia Niewiadoma. Quarta la svizzera Reusser, quinta la francese Berthet. Longo Borghini aveva attaccato a circa 15 km al traguardo- dopo un primo attacco di Vollering - venendo poi ripresa e staccata dall'olandese Niewiadoma. Nel finale l'italiana resiste al ritorno di Reusser e conquista il terzo posto.