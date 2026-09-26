Nella gara femminile elite dei mondiali di ciclismo terzo posto per l'azzurra Elisa Longo Borghini. A Montreal vince l'olandese Vollering in uno sprint a due davanti alla polacca Niewiadoma. Quinta medaglia per l'Italia in questa edizione della rassegna iridata
Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. E' il quarto bronzo in carriera nelle rassegne iridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024 (Quest'anno ha vinto l'oro nella staffett mista). Successo per l'olandese Demi Vollering, che regola in una volata a due la polacca Kasia Niewiadoma. Quarta la svizzera Reusser, quinta la francese Berthet. Longo Borghini aveva attaccato a circa 15 km al traguardo- dopo un primo attacco di Vollering - venendo poi ripresa e staccata dall'olandese Niewiadoma. Nel finale l'italiana resiste al ritorno di Reusser e conquista il terzo posto.
Ordine d'arrivo
- 1 Vollering Demi Netherlands 04:45:09
- 2 Niewiadoma Kasia Poland s.t.
- 3 Longo Borghini Elisa Italy 00:04
- 4 Reusser Marlen Switzerland 00:08
- 5 Berthet Juliette France 00:39
- 6 Pieterse Puck Netherlands 01:36
- 7 Gery Célia France 02:55
- 8 Włodarczyk Dominika Poland 04:16
- 9 Koch Franziska France 05:48
- 10 Squiban Maeva Germany 05:51