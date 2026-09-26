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Tadej Pogacar torna ad allenarsi in strada: il video pubblicato sui social

Ciclismo

Dopo la caduta all'ottava tappa alla Vuelta, con la frattura della clavicola e l'operazione, prosegue il recupero di Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, dopo aver ripreso a pedalare sui rulli una decina di giorni fa, è tornato ad allenarsi in strada in compagnia della fidanzata Urska. Il VIDEO e la frase di Tadej: "Ultimo giorno in arcobaleno..."

MONDIALI CICLISMO: PERCORSO - PARTECIPANTI - GLI AZZURRI

"Primo giorno di rientro, ultimo giorno in arcobaleno": commenta così il suo primo allenamento in strada Tadej Pogacar, dopo la caduta all'ottava tappa della Vuelta con commozione cerebrale, frattura a una vertebra e rottura della clavicola con conseguente operazione. Ultimo giorno in arcobaleno è un chiaro riferimento al Mondiale di ciclismo in programma domenica 27 settembre, con il fuoriclasse sloveno che non potrà difendere la maglia iridata ma che ha voluto indossarla in strada per un'ultima volta, per ora... Ma Tadej non perde certo il sorriso e prosegue nella sua tabella di recupero dopo l'infortunio in Spagna. Una sgambata in compagnia della fidanza Urska Zigart (anche lei reduce da un infortunio, una frattura recidiva alla mandibola) e video in cui mostra la cicatrice alla spalla sinistra. Il rientro alle corse di Pogacar è previsto, come comunicato dal suo team UAE, per la prossima stagione. Nei giorni scorsi la notizia della pre-iscrizione di Pogacar agli Europei di ciclismo ha fatto pensare a un clamoroso rientro anticipato, ma al momento i piani del campione sloveno non hanno subito cambiamenti.

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