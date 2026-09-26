Le parole di Elisa Longo Borghini, dopo il bronzo conquistato nella prova elite femminile su strada al Mondiale di ciclismo in corso a Montreal: "Sapevamo che Demi era la favorita ed è giusto che abbia vinto il titolo, ma abbiamo fatto di tutto per renderle la cosa difficile. Volevo vincere la maglia e non correre per un piazzamento. Questa medaglia di bronzo, l’ennesima, arriva al termine di una prova in cui ho provato a prendermi la vittoria, per questo ha un sapore particolare. Sono orgogliosa di me stessa e della mia Nazionale. Le ragazze mi hanno davvero messa nella posizione migliore per affrontare questa gara nel modo migliore. Sono orgogliosa di loro e del modo in cui ho corso. Volevo vincere la maglia. Oggi non avevo in mente nient’altro che la maglia iridata. Ho provato di tutto e alla fine ho conquistato il bronzo. E, come ho detto, preferisco perdere da campionessa piuttosto che essere battuta da perdente".

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