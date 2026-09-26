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Mondiali ciclismo, Longo Borghini: "Ho provato a vincere da campionessa"

Ciclismo

Le parole dell'azzurra dopo il terzo posto al Mondiale di Montreal, vinto dall'olandese Vollering: "Sono orgogliosa di me stessa e della mia Nazionale. Preferisco perdere da campionessa piuttosto che essere battuta da perdente"

VOLLERING VINCE MONDIALE

Le parole di Elisa Longo Borghini, dopo il bronzo conquistato nella prova elite femminile su strada al Mondiale di ciclismo in corso a Montreal: "Sapevamo che Demi era la favorita ed è giusto che abbia vinto il titolo, ma abbiamo fatto di tutto per renderle la cosa difficile. Volevo vincere la maglia e non correre per un piazzamento. Questa medaglia di bronzo, l’ennesima, arriva al termine di una prova in cui ho provato a prendermi la vittoria, per questo ha un sapore particolare. Sono orgogliosa di me stessa e della mia Nazionale. Le ragazze mi hanno davvero messa nella posizione migliore per affrontare questa gara nel modo migliore. Sono orgogliosa di loro e del modo in cui ho corso. Volevo vincere la maglia. Oggi non avevo in mente nient’altro che la maglia iridata. Ho provato di tutto e alla fine ho conquistato il bronzo. E, come ho detto, preferisco perdere da campionessa piuttosto che essere battuta da perdente".

Approfondimento

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