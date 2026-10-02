La presentazione del Super Mondiale di ciclismo 2031 in Trentino. VIDEO

In occasione del Festival dello Sport, è stato presentato ufficialmente il Super Mondiale di ciclismo che si svolgerà in Trentino nel 2031. Un appuntamento speciale perché coinvolgerà oltre 10mila atleti e metterà in palio più di 200 maglie iridate in due settimane, con tutte le discipline delle due ruote: dalla strada (in linea e a cronometro) alla pista fino a mountain bike, indoor e BMX. In alto il VIDEO integrale della presentazione svolta a Trento SUPER MONDIALI 2031, POGACAR: "VOGLIO ESSERCI"

Un Mondiale storico presentato da chi la storia l'ha già scritta. Ballan, Bugno, Campana, Colbrelli, Cretti, Ferrante, Fondriest, Moser, Paternoster, Pezzo, Testa e Hinault: tutta gente che sa come si vince e che sul palco del Teatro Sociale al Festival dello Sport di Trento ha tenuto a battesimo il Super Mondiale di ciclismo che si disputerà in Trentino nel 2031. A fare gli onori di casa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti: "Il Mondiale in Trentino - ha spiegato - nasce all'indomani delle tante manifestazioni ciclistiche organizzate sul territorio nel corso degli anni e delle tante tappe del Giro d'Italia ospitate. Il Trentino, inoltre, fa dello sport il suo tratto caratteristico e ospitare il Super Mondiale dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali ci riempie di orgoglio. Sappiamo che da questo impegno derivano tante responsabilità e una grande mole di lavoro che stiamo affrontando con convinzione, ci stiamo preparando con la consapevolezza di ospitare un grande evento diffuso sul territorio, con Trento naturale sede logistica e con la collaborazione del Veneto che ospiterà le gare su pista. Siamo consapevoli delle nostre capacità e siamo certi che tutto andrà per il meglio".

La scelta del Trentino La scelta è ricaduta sul Trentino nel settembre dello scorso anno e, come ha rivelato il presidente dell'Uci David Lappartient, la grande esperienza nell'organizzare gli appuntamenti ciclistici ha avuto un notevole peso specifico nell'assegnare i Mondiali al Trentino. Dopo il saluto e i complimenti in videocollegamento da parte del Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, certo che sarà un Mondiale memorabile, il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni ha illustrato i prossimi passi del comitato organizzatore. Tra questi la visita agli organizzatori del prossimo Mondiale, in Alta Savoia. Orgoglio e soddisfazione sono trapelati anche dalle parole della presidente del Coni Trento Paola Mora, del presidente del Cip Mario Giunio De Sanctis e, soprattutto, dalle testimonianze dei protagonisti del ciclismo, che hanno svelato cosa si prova nel momento della vittoria e l'emozione di indossare la maglia iridata. ciclismo Europei di ciclismo, albo d'oro: comanda l'Italia