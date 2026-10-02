Gli Europei di ciclismo sono una competizione giovane, almeno per quanto riguarda i professionisti. La prima edizione si è svolta nel 2016, prima c'erano solo le prove Under 23 (dal 1995) e quelle juniores (dal 2005). Da quando è prevista la prova in linea élite maschile, l'Italia è la nazione più vincente con quattro successi. Il campione in carica è Pocagar, che non potrà difendere il titolo sulle strade di casa a Lubiana per infortunio. Di seguito, l'albo d'oro
- 2016 - Peter Sagan (Slovacchia)
- 2017 - Alexander Kristoff (Norvegia)
- 2018: Matteo Trentin (Italia)
- 2019 - Elia Viviani (Italia)
- 2020 - Giacomo Nizzolo (Italia)
- 2021 - Sonny Colbrelli (Italia)
- 2022 - Fabio Jakobsen (Olanda)
- 2023 - Christophe Laporte (Francia)
- 2024 - Tim Merlier (Belgio)
- 2025 - Tadej Pogacar (Slovenia)
- 4 volte: Italia
- 1 volta: Slovacchia*, Norvegia, Olanda, Francia, Belgio, Slovenia*