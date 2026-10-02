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Europei di ciclismo, l'albo d'oro: i vincitori di tutte le edizioni

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Gli Europei di ciclismo sono una competizione giovane, almeno per quanto riguarda i professionisti. La prima edizione si è svolta nel 2016, prima c'erano solo le prove Under 23 (dal 1995) e quelle juniores (dal 2005). Da quando è prevista la prova in linea élite maschile, l'Italia è la nazione più vincente con quattro successi. Il campione in carica è Pocagar, che non potrà difendere il titolo sulle strade di casa a Lubiana per infortunio. Di seguito, l'albo d'oro

I PERCORSI DELLE GARE - I CONVOCATI DELL'ITALIA

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