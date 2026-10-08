Dorian Godon ha conquistato in volata l'edizione numero 110 del Gran Piemonte, 185 km da Asti a Bra. Il francese ha preceduto il danese Charmig e l'italiano Bettiol. Sabato la stagione delle grandi classiche si chiude con il Giro di Lombardia

Parla francese l'edizione 110 del Gran Piemonte . A spuntarla allo sprint sul traguardo di Bra è Dorian Godon , che batte in un finale concitato (anche una caduta in coda al gruppo) il danese Anthon Charmig e Alberto Bettiol . Il corridore della Netcompany INEOS si era imposto in Italia in questa stagione anche nel Giro del Lazio. Niente da fare per i favoriti, tra tutti il campione uscente Isaac Del Toro , ripreso a poco più di un chilometro dal traguardo dopo una fuga partita ai -20. Sabato Il Lombardia , che chiuderà il sipario sulla stagione: chi sarà l'erede di Tadej Pogacar nell'albo d'oro della classica delle foglie morte?

La cronaca

Gara subito movimentata fin dai primi chilometri, con la fuga che se ne va dopo una quindicina di km. Tra gli attaccanti anche Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Davide Ballerini (XDS Astana). Il gruppo aumenta il ritmo sotto la spinta delle squadre dei 'big' (UAE su tutte) per ricucire lo strappo e si torna a pedalare tutti insieme ai -37. La prima vera fiammata la dà Del Toro, che va via con Fisher-Black ai -17 km, sull'ascesa de La Morra (3,8% di pendenza media con punte al 6,5%). Il messicano, che al via aveva lamentato un dolore al ginocchio postumo dei Mondiali, lascia lì anche il neozelandese della Red Bull e va via da solo. Il gruppo però si compatta e riesce a vanificare l'azione proprio nel finale, ai 1500 dal traguardo. Si arriva così in volata dove a spuntarla è il francese Dorian Godon (Netcompany INEOS), che precede il danese Charmig e l'italiano Bettiol e conquista la 23^ vittoria da pro.