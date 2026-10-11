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Paul Seixas, gara in Mtb in Francia poche ore dopo la vittoria al Lombardia: il VIDEO

Ciclismo

Neanche il tempo di festeggiare il Lombardia, la sua prima Classica Monumento, e già Paul Seixas era in viaggio verso la Francia: nella mattinata di domenica 11 ottobre ha partecipato al Roc d'Azur, una gara in mountain bike in Costa Azzurra, a Frejus. "Volevo solo divertirmi" le prime parole del francese che è arrivato al traguardo 64° a tedici minuti dal vincitore Sarrou

GIRO DI LOMBARDIA, STORICA VITTORIA DI SEIXAS

Sabato la straordinaria vittoria al Lombardia, domenica di riposo? Neanche a pensarci. Paul Seixas ha fatto appena in tempo a festeggiare e poi si è diretto immediatamente in Costa Azzurra. Il motivo? Partecipare al Roc d'Azur, gara in mountain bike di 55 km a Frejus. Osannato dal pubblico francese sul percorso, Seixas non ha però esagerato, soprattutto nei tratti in discesa, e ha pedalato molto tranqullamente con Bruno Armirail, compagno di nazionale. Alla fine è arrivato sul traguardo 64°, a tredici minuti dal vincitore, il connazionale Sarrou

"Volevo solo divertirmi"

"Non sono ancora fatto per le mountiain bike" le prime parole di Seixas che poi all'arrivo prosegue: "Ho voluto solo divertirmi, ho pedalato tranquillo in compagnia di Bruno Armirali. E' stato divertente, un piacere usare queste bici che sono delle grandi macchine. Non è stato pesante gareggiare il giorno dopo il Lombardia, ho tenuto il mio ritmo"

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