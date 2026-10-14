Il varesino della Jayco AlUla trionfa in volata a Vicenza, sullo strappo finale del Monte Berico. Secondo posto per Anthon Charmig, terzo Benoit Cosnefroy. Cinque italiani tra i primi dieci al traguardo
Al Giro del Veneto trionfa Alessandro Covi. Il varesino della Jayco AlUla conquista la sua prima vittoria stagionale e succede a Isaac del Toro nell’albo d’oro della corsa, imponendosi con una volata vincente a Vicenza, sullo strappo finale del Monte Berico. Ritmi alti negli ultimi 30 km, con il tentativo di attacco di Christen e Hirschi all’inizio dell’ultimo giro, neutralizzato a sei chilometri dal traguardo. La corsa si è così decisa allo sprint finale, lanciato proprio da Covi con una lunga progressione che gli ha permesso di resistere al ritorno di Anthon Charmig (Uno-X Mobility), secondo al traguardo. Terzo posto per Benoit Cosnefroy, che ha potuto contare sul lavoro del campione del mondo Brandon McNulty. Oltre al vincitore Covi, altri quattro italiani hanno chiuso in top 10: quinto Christian Scaroni, sesto Alessandro Fancellu, nono Ludovico Crescioli e decimo Simone Velasco.
mondiali pista
Inseguimento, Italia maschile in finale per l'oro
Giro del Veneto, l'ordine d'arrivo
- Alessandro Covi (Team Jayco AlUla) 3h35'52''
- Anthon Charmig (Uno-X Mobility) st
- Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) st
- Fabio Christen (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) st
- Christian Scaroni (XDS Astana Team) st
- Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) st
- Roger Adrià (Movistar Team) st
- Clément Izquierdo (Cofidis) st
- Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) st
- Simone Velasco (XDS Astana Team) st