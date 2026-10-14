Al Giro del Veneto trionfa Alessandro Covi. Il varesino della Jayco AlUla conquista la sua prima vittoria stagionale e succede a Isaac del Toro nell’albo d’oro della corsa, imponendosi con una volata vincente a Vicenza, sullo strappo finale del Monte Berico. Ritmi alti negli ultimi 30 km, con il tentativo di attacco di Christen e Hirschi all’inizio dell’ultimo giro, neutralizzato a sei chilometri dal traguardo. La corsa si è così decisa allo sprint finale, lanciato proprio da Covi con una lunga progressione che gli ha permesso di resistere al ritorno di Anthon Charmig (Uno-X Mobility), secondo al traguardo. Terzo posto per Benoit Cosnefroy, che ha potuto contare sul lavoro del campione del mondo Brandon McNulty. Oltre al vincitore Covi, altri quattro italiani hanno chiuso in top 10: quinto Christian Scaroni, sesto Alessandro Fancellu, nono Ludovico Crescioli e decimo Simone Velasco.

mondiali pista Inseguimento, Italia maschile in finale per l'oro