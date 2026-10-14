Ciclismo, mondiali su pista: Italia maschile e femminile in semifinale nell'inseguimentomondiali pista
Nell'inseguimento a squadre maschile l'Italia (Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Mattia Magagnotti) si qualifica per le semifinali, dove sfiderà la Gran Bretagna. Terza posizione anche per le azzurre (Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini): si giocheranno l'accesso alla finale contro la Germania
Nell'inseguimento a squadre maschile l'Italia (Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan) ha fatto registrare il tempo di 3'47"272, chiudendo alle spalle della Danimarca (3'44"991) e della Gran Bretagna (3'47"154). In semifinale gli azzurri se la vedranno contro i britannici. Nell'inseguimento a squadre femminile l'Italia (Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini) ha corso in 4'10"275, terzo tempo dietro Gran Bretagna (4'08"055) e Germania (4'09"978). In semifinale la sfida contro le tedesche, in programma giovedì 15 ottobre.
Velocità a squadre, doppia eliminazione per l'Italia
L'Italia maschile (Matteo Bianchi, Filippo Cusumano e Mattia Predomo) ha chiuso al decimo posto (in 43"444") le qualificazione nella velocità a squadre, non riuscendo a passare il turno. Stessa sorte per le azzurre (Rachele Barbieri, Matilde Cenci e Miriam Vece) che hanno fatto registrare il sedicesimo tempo (49"208).