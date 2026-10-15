Nelle ultime due edizioni ha regalato spettacolo e arrivi ozzafiato, ma quest'anno potrebbe non esserci. Secondo infatti le indiscrezioni rilanciate dal quotidiano francese "Le Progrès" il Tour de France 2027 non dovrebbe passare, nell'ultima tappa, da Montmartre. Niente salita sul pavè quindi nella prossima edizione della Grande Boucle. Non ci sono conferme al momento: bisognerà aspettare il prossimo 22 ottobre, quando il percorso ufficiale verrà svelato a Parigi, per sapere se davvero l'ultima frazione del Tour 2027 non vedrà il passaggio dei corridori sotto la basilica del Sacro Cuore. L'unica certezza è la Grande Partenza dalla Gran Bretagna, con tre tappe: la prima il 2 luglio da Edinburgo a Carlise, la seconda il 3 luglio da Keswick a Liverpool e infine la terza il 4 luglio da Welshpool a Cardiff