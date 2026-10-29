Ciclismo, Velo d'Or 2026: annunciati i candidati, c'è anche Milan. Chi sono i finalisti
L’Equipe ha resi noti i nomi dei candidati al tradizionale Vélo d’Or 2026, il riconoscimento che premia il meglio del ciclismo mondiale. La cerimonia di assegnazione si terrà sabato 28 novembre a Monte-Carlo. Nelle due categorie principali un solo nome italiano: Elisa Longo Borghini. Tra gli sprinter, invece, c’è Jonathan Milan, tra le specialiste delle classiche c'è Elisa Balsamo
- Isaac Del Toro — Messico
- Felix Gall — Austria
- Remco Evenepoel — Belgio
- Enric Mas — Spagna
- Brandon McNulty — Stati Uniti
- Tadej Pogačar — Slovenia
- Paul Seixas — Francia
- Wout van Aert — Belgio
- Mathieu van der Poel — Paesi Bassi
- Jonas Vingegaard — Danimarca
- Juliette Berthet — Francia
- Paula Blasi — Spagna
- Kim Le Court-Pienaar — Mauritius
- Elisa Longo Borghini — Italia
- Antonia Niedermaier — Germania
- Kasia Niewiadoma-Phinney — Polonia
- Marlen Reusser — Svizzera
- Anna van der Breggen — Paesi Bassi
- Demi Vollering — Paesi Bassi
- Lorena Wiebes — Paesi Bassi
- Remco Evenepoel — Belgio
- Tadej Pogačar — Slovenia
- Paul Seixas — Francia
- Wout van Aert — Belgio
- Mathieu van der Poel — Paesi Bassi
- Matthew Brennan — Regno Unito
- Paul Magnier — Francia
- Tim Merlier — Belgio
- Jonathan Milan — Italia
- Jasper Philipsen — Belgio
- Elisa Balsamo — Italia
- Lara Gillespie — Irlanda
- Charlotte Kool — Paesi Bassi
- Nienke Veenhoven — Paesi Bassi
- Lorena Wiebes — Paesi Bassi
Velociste
- Franziska Koch — Germania
- Kasia Niewiadoma-Phinney — Polonia
- Puck Pieterse — Paesi Bassi
- Lotte Kopecky — Belgio
- Demi Vollering — Paesi Bassi