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Ciclismo, Velo d'Or 2026: annunciati i candidati, c'è anche Milan. Chi sono i finalisti

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L’Equipe ha resi noti i nomi dei candidati al tradizionale Vélo d’Or 2026, il riconoscimento che premia il meglio del ciclismo mondiale. La cerimonia di assegnazione si terrà sabato 28 novembre a Monte-Carlo. Nelle due categorie principali un solo nome italiano: Elisa Longo Borghini. Tra gli sprinter, invece, c’è Jonathan Milan, tra le specialiste delle classiche c'è Elisa Balsamo

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