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Mondiali di ciclismo su pista, il medagliere: Italia a quota 2 medaglie

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@UCI_Track

L'Italia conquista le prime due medaglie nella seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai 2026. Azzurri che centrano due argenti nell'inseguimento a squadre maschile e femminile. Qui il medagliere aggiornato

CALENDARIO - CONVOCATI ITALIA

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