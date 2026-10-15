Mondiali di ciclismo su pista, il medagliere: Italia a quota 2 medaglie
L'Italia conquista le prime due medaglie nella seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai 2026. Azzurri che centrano due argenti nell'inseguimento a squadre maschile e femminile. Qui il medagliere aggiornato
- oro: 3
- oro: 2
- argento: 1
- bronzo: 1
- oro: 1
- bronzo: 1
- oro: 1
- bronzo: 1
- oro: 1
- argento: 2
- argento: 1
- bronzo: 2
- argento: 1
- bronzo: 1
- argento: 1
- argento: 1
- argento: 1
- bronzo: 1
- bronzo: 1