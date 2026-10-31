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Pogacar e il 2027: "Classiche e Tour sicuri, il resto vedremo..."

Ciclismo

Collegato con più di 10mila tifosi sull'app MyWhoosh, il corridore sloveno ha parlato ancora dei suoi programmi per il prossimo anno: "La squadra mi ha proposto tre piani diversi, a dicembre decideremo insieme. Posso dire che di sicuro il Tour de France e le Classiche sono tra i miei obiettivi"

IL PERCORSO DEL TOUR DE FRANCE 2026

"Correre e rispondere alle domande contemporaneamente è faticoso", scherza Tadej Pogacar da casa sua in collegamento con oltre 10mila tifosi su MyWhoosh, applicazione per il ciclismo virtuale indoor. Così, mentre si allena sui rulli in ripresa dall'infortunio che lo ha fermato alla Vuelta per il resto del 2026, si diverte a soddisfare le curiosità dei fan che si sono collegati per l'occasione. 

"La UAE mi ha prospettato tre piani per il 2027. A dicembre decido"

Il Giro d'Italia potrebbe sconfinare nella sua Slovenia per la prossima edizione, ma le intenzioni di Pogacar sembrano chiare: "Ovviamente ci sono molte possibilità che io torni per le Classiche, per lo UAE Tour e certamente per il Tour de France". Rimangono aperti degli spiragli per altre corse: "La squadra mi ha sottoposto tre piani diversi per la stagione. Prenderemo una decisione a dicembre quando saremo tutti insieme per il training camp". Ospite a un evento in Slovenia un paio di settimane fa, aveva affermato come Tour, Mondiale e Vuelta fossero i suoi obiettivi principali per il 2027. Nel frattempo, a prescindere dai programmi futuri, bisogna rimettersi in forma dopo la frattura scomposta alla clavicola sinistra e quella stabile della vertebra cervicale C7 causate dalla caduta alla Vuelta: "Mi alleno di nuovo da un paio di settimane e sto pian piano ritrovando la condizione". 

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