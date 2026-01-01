Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

Gli spari sopra: che futuro per il ciclismo?

Alberto Pontara

©Getty

Dal terribile episodio degli spari contro un gruppo di corridori in allenamento alle altre diverse questioni su cui il mondo del ciclismo si interroga. Qualche domanda e qualche speranza sul futuro, magari già a partire dal 2026…

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ