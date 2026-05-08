Magnier ha conquistato la tappa inaugurale del Giro d'Italia in Bulgaria con arrivo a Burgas ed è diventato automaticamente la prima maglia rosa di quest'edizione (oltre che ciclamino e bianca). Di seguito l'ordine d'arrivo odierno e la top 5 per ogni classifica, dalla generale a quelle speciali (punti, miglior scalatore e miglior giovane)

IL RACCONTO DELLA PRIMA TAPPA - PERCORSO - PARTECIPANTI