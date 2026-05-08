Giro d'Italia: la classifica di tappa, la generale e le classifiche speciali
Magnier ha conquistato la tappa inaugurale del Giro d'Italia in Bulgaria con arrivo a Burgas ed è diventato automaticamente la prima maglia rosa di quest'edizione (oltre che ciclamino e bianca). Di seguito l'ordine d'arrivo odierno e la top 5 per ogni classifica, dalla generale a quelle speciali (punti, miglior scalatore e miglior giovane)
- Paul Magnier in 3:20.58
- Tobias Lund Andersen - S.T.
- Ethan Vernon - S.T.
- Jonathan Milan - S.T.
- Madis Mikhels - S.T.
- Giovanni Lonardi - S.T.
- Pascal Ackermann - S.T.
- Tord Gudmestad - S.T.
- Maximilian Walscheid - S.T.
- Dries van Gestel - S.T.
- Paul Magnier - 3:20:58
- Tobias Lund Andersen +4''
- Manuele Tarozzi - S.T.
- Ethan Vernon +6''
- Diego Pablo Sevilla - S.T.
- Antonio Morgado +8''
- Jonathan Milan +10''
- Madis Mihkels - S.T.
- Giovanni Lonardi - S.T.
- Pascal Ackermann - S.T.
- Paul Magnier - 50 punti
- Tobias Lund Andersen - 35 punti
- Ethan Vernon - 25 punti
- Jonathan Milan - 23 punti
- Madis Mihkels - 14 punti
- Diego Pablo Sevilla - 6 punti
- Manuele Tarozzi - 4 punti
- Ayco Bastiaens - 1 punto
- Hartthijs de Vries - 1 punto
- Paul Magnier - 3:20:58
- Tobias Lund Andersen +4''
- Antonio Morgado +8''
- Madis Mihkels +10''
- Tord Gudmestad - S.T.