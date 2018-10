Da questa settimana cerchiamo di aiutarvi nella scelta dei giocatori da schierare e da evitare sfruttando i dati statistici. Ci si può concentrare sulle squadre in generale oppure, più nello specifico, sui singoli. Numeri e cifre non svelano tutte le verità ma certamente possono essere uno strumento utile per definire quello che è il reale stato di forma. Quanto concedono? Quanto producono? Ad ogni giornata di campionato sceglieremo un focus statistico.

Oggi partiamo con i dati di squadra: prendere i numeri in termini assoluti può essere fuorviante. Giocare in casa o in trasferta può far cambiare la prospettiva e in certi casi il cambiamento è molto rilevante. Abbiamo imparato nel recente passato che il numero di voci statistiche può essere davvero ampio. Nella nostra ‘stanza’ cercheremo di fare chiarezza sia sulle varie spiegazioni che sulla reale utilità. In questo primo capitolo prenderemo in esame i numeri d’attacco e di difesa di ogni squadra. Nello specchietto che vi proporremo, i numeri sono già filtrati tra casa e trasferta. Chiaramente più il campionato andrà avanti, più numeri ci saranno nel nostro database e le varie analisi saranno certamente più attinenti alla realtà di quel momento. Il primo minicampionato di 7 giornate è andato agli archivi e qualche trend possiamo già metterlo in evidenza.

Nota Bene: per ogni squadra sono esclusi i gol su rigore e il relativo tiro in porta che scaturiscono da un rigore

Torino-Frosinone



Torino

Media tiri in porta fatti: 3,67. Servono in media 11 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 4,67. Agli avversari servono in media 3,5 tiri in porta per trovare il gol

Frosinone

Media tiri in porta fatti: 1,00. Al momento il Frosinone non ha ancora segnato in trasferta

Media tiri in porta subiti: 8,00. Agli avversari servono in media 2,67 tiri in porta per trovare il gol

Cagliari-Bologna



Cagliari

Media tiri in porta fatti: 3,00. Servono in media 3 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 4,33. Agli avversari servono in media 6,50 tiri in porta per trovare il gol

Bologna

Media tiri in porta fatti: 1,67. Al momento il Bologna non ha segnato gol in trasferta

Media tiri in porta subiti: 5,33. Agli avversari servono in media 5,33 tiri in porta per trovare il gol

Udinese-Juventus



Udinese

Media tiri in porta fatti: 4,00. Servono in media 6 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 3,00. Agli avversari servono in media 3 tiri in porta per trovare il gol

Juventus

Media tiri in porta fatti: 8,00. Servono in media 4 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 1,67. Agli avversari servono in media 2,50 tiri in porta per trovare il gol

Empoli-Roma



Empoli

Media tiri in porta fatti: 3,33. Servono in media 3,33 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 4,67. Agli avversari servono in media 3,5 tiri in porta per trovare il gol

Roma

Media tiri in porta fatti: 5,33. Servono in media 8 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 5,33. Agli avversari servono in media 4 tiri in porta per trovare il gol

Genoa-Parma



Genoa

Media tiri in porta fatti: 3,67. Servono in media 2,20 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 1,67. Agli avversari servono in media 5 tiri in porta per trovare il gol

Parma

Media tiri in porta fatti: 1,67. Servono in media 5 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 6,67. Agli avversari servono in media 5 tiri in porta per trovare il gol

Atalanta-Sampdoria



Atalanta

Media tiri in porta fatti: 4,67. Servono in media 3,50 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 4,67. Agli avversari servono in media 3,5 tiri in porta per trovare il gol

Sampdoria

Media tiri in porta fatti: 4,00. Servono in media 3 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 3,33. Agli avversari servono in media 10 tiri in porta per trovare il gol

Lazio-Fiorentina



Lazio

Media tiri in porta fatti: 4,33. Servono in media 2,17 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 4,67. Agli avversari servono in media 3,5 tiri in porta per trovare il gol

Fiorentina

Media tiri in porta fatti: 4,67. Servono in media 14 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 3,33. Agli avversari servono in media 3,33 tiri in porta per trovare il gol

Milan-Chievo



Milan

Media tiri in porta fatti: 7,50. Servono in media 3,75 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 4,00. Agli avversari servono in media 2,67 tiri in porta per trovare il gol

Chievo

Media tiri in porta fatti: 3,00. Servono in media 3 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 8,33. Agli avversari servono in media 2,5 tiri in porta per trovare il gol

Napoli-Sassuolo



Napoli

Media tiri in porta fatti: 6,33. Servono in media 2,71 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 1,00. Agli avversari servono in media 1,50 tiri in porta per trovare il gol

Sassuolo

Media tiri in porta fatti: 5,00. Servono in media 3,75 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 4,00. Agli avversari servono in media 3 tiri in porta per trovare il gol

Spal-Inter



Spal

Media tiri in porta fatti: 4,00. Servono in media 4 tiri in porta per trovare il gol

Media tiri in porta subiti: 2,33. Agli avversari servono in media 3,5 tiri in porta per trovare il gol

Inter