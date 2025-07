FantaChampions 2025/26: giocalo con la nuova modalità 'Classic Plus'

Sky Sport e Fantacalcio® sono orgogliosi di presentarvi il nuovo FantaChampions che sarà fruibile interamente da un'applicazione dedicata disponibile dai primi giorni di settembre. E c'è una nuova modalità che che devi assolutamente conoscere: ecco come funziona

Solo perché la più grande novità, cari amici fantallenatori, non ve l'abbiamo ancora svelata.

Non vi abbiamo ancora convinto?

Sky Sport e Fantacalcio® sono orgogliosi di presentarvi il nuovo FantaChampions, che sveste i panni del gioco a pronostici per diventare una vera e propria avventura fantacalcistica.

Siamo qui, finalmente, per raccontarvelo, cari amici fantallenatori.

Un tentativo, se vogliamo, di adeguare il gioco nato 35 anni fa alle dinamiche moderne e le sue caratterizzazioni. Mantenendo semplicità e immediatezza. Per tutti.

Con l'avvento di un nuovo capitolo europeo, non potevamo che stupirvi con una nuova modalità di gioco. Tranquilli: nulla di trascendentale o impossibile, solo una naturale evoluzione della modalità Classic adeguata ad un movimento più internazionale.

E così abbiamo pensato agli esterni e ai terzini, descritti dalla lettera E, che verranno separati dalle classiche D, in questa versione riservata ai soli centrali e braccetti. E ancora alle F, i trequartisti ed esterni offensivi, che si separano dai loro colleghi mediani, registi e mezzali, le storiche C.

Un voler descrivere in chiave più moderna il parco calciatori a disposizione di ogni fantallenatore , in un certo senso.

Mantenendo la semplicità e l'immediatezza del Classic , quello che farà la nuova modalità di gioco Classic Plus sarà introdurre la quarta linea di gioco, quella che sempre più spesso incontriamo nel pronunciamento dei moduli delle squadre.

Ricapitolando, tutte le novità che apporterà la nuova modalità di gioco Classic Plus:

I premi di FantaChampions

E non dimentichiamoci la parte più importante.

Naturalmente, essendo un concorso, ci saranno ricchi premi in palio.

Il vincitore finale avrà la possibilità di volare a Madrid o Baku, possibili sedi della finale di Champions League 2027: due biglietti con relativo pacchetto viaggio.

E non dimenticate di utilizzare l'app di gioco come un vero e proprio Hub per seguire al meglio la Champions League: risultati, classifiche e una sezione griffata Sky Sport con gli highlights di ogni partita.