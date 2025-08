Asta Classica, mercato a gettone e la controproposta: tutte le novità di Leghe Fantacalcio

A disposizione del fantallenatore ci sono già le sezioni probabili formazioni e consigli aggiornate, che aiuteranno lo studio per le prossime aste. Ma tantissime sono le novità che troverete in piattaforma: nuovi mercati e strumenti che aiuteranno i fantallenatori nella gestione della propria squadra.

La caratteristica principale? Un'asta da remoto per singolo calciatore , con durata preimpostata che decorre dalla prima offerta per lo stesso e con successiva assegnazione al fantallenatore che, a scadenza del tempo d'asta, avrà effettuato l'offerta più alta.

L'Asta Classica sarà una nuova modalità di asta on-line disponibile su Leghe Fantacalcio®, e si affiancherà ad Asta Smart. Concettualmente, i fantallenatori più accaniti lo avranno già intuito, si tratta di un ritorno rivisto ed evoluto delle vecchie aste nelle modalità tipiche delle case d'asta on line.

A differenza di Asta Classica, che prevede aste singole con scadenze indipendenti, il Mercato Asta Smart organizza i calciatori in round d’asta collettivi, in cui più giocatori vengono messi all’asta contemporaneamente con una scadenza unica per tutto il round.

In sintesi, il Mercato Classic offre un controllo totale su ogni operazione d’acquisto, mentre il Mercato Asta Smart si presta a un approccio più fluido, adatto a leghe che cercano rapidità e automatismi nei meccanismi di gestione.