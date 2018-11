Se Higuain avesse trasformato il rigore contro la Juventus avremmo assistito a un qualcosa di davvero raro in Serie A: tutte le squadre infatti sarebbero andate a segno. Venti su venti! Invece il Pipita ha fallito il penalty ed è passato da una possibile presenza in attacco nella Top 11 a una scontata titolarità nella Flop 11. Giornata quindi abbastanza difficile per i portieri. Escluso Szczesny, tutti hanno dovuto incassare almeno un -1.



Continua il momento magico della difesa dell'Atalanta che, pur cambiando qualche interprete, è riuscita di nuovo a portare in dote gol e ottimi voti. Il solito turnover, anche se non così massiccio, di vari allenatori avrà giocato un brutto scherzo a qualche fantallenatore. Magari la sorte vi avrà consentito di vedere entrare dalla panchina un Pinamonti o un Orsolini. L'attaccante del Frosinone è stato protagonista di un super gol al minuto 89 mentre il secondo sta confermado l'ottimo momento di forma. Vediamo quindi il 4-3-3 della Top 11 settimanale.

Portiere



Wojciech Szczesny 10,5: (7,5+3)

Spiegone

L'MVP del posticipo tra Milan e Juventus ha scavato un bel solco: l'unico clean sheet di giornata ha anche parato un rigore. Niente male considerando che in alcune leghe private non subire gol significa avere un ulteriore bonus. Tra i protagonisti di giornata ci sono anche Provedel, Sportiello e Handanovic. Per tutti è arrivato un 7,5 in pagella ma il portiere dell'Inter ha dovuto raccogliere 4 palloni in fondo alla rete. Tra i totaloni degni di nota ci sono 'solo' dei 6,5

Difensori



Berat Djimsiti: 10 (7+3)





Gianluca Mancini: 10 (7+3)





Juan Jesus: 10 (7+3)





Gianmarco Ferrari: 10 (7+3)

Spiegone

Terza presenza consecutiva per Mancini che, in atesa della convocazione del suo omonimo CT dell'Italia, si gode il periodo d'oro. Magari qualcuno non lo avrà rischiato contro l'Inter e ora si starà mangiando le mani. La squadra di Spalletti non aveva ancora subito gol su palla inattiva: a Bergamo ne sono arrivati addirittura due. Per quelli che sono riusciti a schierare Djimsiti (messo titolare all'ultimo) sono d'obbligo i complimenti. L'unico goleador escluso dalla top 11 dei difensori è Hans Hateboer che ha pagato un giallo di troppo. Pagella e bonus sono identici ai 4 citati nella nostra Top formazione ma quell'ammonizione ha fatto scendere il totalone a 9,5. Tra le migliori pagelle troviamo infine Alex Sandro, Gosens, Gagliolo, Bani, Kolarov, Magnani e Bruno Alves

Centrocampisti



Marco Parolo: 10 (7+3)





Fabian Ruiz: 10 (7+3)





Miha Zajc: 10 (7+3)

Spiegone

Nessun 3+1 tra i centrocampisti del dodicesimo turno: o gol o assist. Niente 'doppietta' da +4 questa settimana. Altro impatto da assoluto protagonista per Fabian Ruiz che continua a dare ottimi dividendi agli 'investitori': dalla panchina o dal primo minuto poco cambia: quasi sempre arrivano ottime pagelle e svariati bonus. Sono stati in totale 7 i centrocampisti andati a segno mentre l'unico con due assist è stato Manuel Lazzari che ha fatto registrare anche il voto in pagella più alto: 7,5. Trovare un 7 pieno tra i giudizi delle pagelle Sky non è stato semplicissimo visto che ce l'hanno fatta solo in 10 con qualche sorpresa come Traoré, Acquah e Beghetto.

Attaccanti



Stephan El Shaarawy: 13,5 (7,5+6)





Gervinho: 11 (8+3)





Francesco Caputo: 10,5 (6,5+3+1)

Spiegone

Come detto, in questo turno di campionato è arrivata solo una doppietta. El Shaarawy quindi si porta a casa il titolo di 'punteggione della settimana' visto che nessuno ha totalizzato un fantapunteggio più alto. Per Caputo gol e assist e momento positivo che continua senza particolari interruzioni. Con 10,5 troviamo anche Andrea Pinamonti e Roberto Inglese. Ben 19 giocatori hanno regalato ai propri fantallenatori un totalone superiore all'8. Gomez, Mandzukic, CR7, Pussetto, Pavoletti e Antenucci hanno concluso la loro giornata in doppia cifra (7+3). Gervinho è stato l'unico '8' di giornata; in 4 hanno portato a casa un 7,5 in pagella mentre altri 8 attaccanti si sono visti arrivare un 7 pieno.