Fantacalcio, ecco la Top 11 della 19^ giornata

I botti di fine anno sono arrivati da Reggio Emilia: otto reti, una tripletta (dalla panchina) e una doppietta. L'abbuffata nerazzurra ha consegnato, curiosità statistica, il terzo 2-6 delle ultime tre stagioni. E' un punteggio che non si verifica di frequente ma due stagioni fa fu il finale di Pescara-Lazio mentre nella scorsa annata toccò a Udinese-Juventus.

Tanti bonus visti i 27 gol di giornata, molti dei quali concentrati in 2 gare: Sassuolo-Atalanta e Napoli-Bologna hanno totalizzato, insieme 13 reti, quasi la metà di quelle segnate in tutto il 19° turno. Abbiamo avuto anche tre doppiette: due di nomi 'pesanti' mentre la terza di Duncan. Il ghanese è quasi sempre stato utilizzato da De Zerbi e siamo sicuri che, trattandosi di un titolare fisso, in molti avranno esultato per il suo +6. C'è stato anche un rigore parato che però è valso quanto un assist.

Scopriamo quindi il 3-4-3 che va a comporre la miglior formazione della 19ma giornata ricordando come sempre che alla fine dell'articolo troverete anche i tre migliori punteggi di giornata degli utenti di Superscudetto

Portieri



Alessio Cragno: 7,5 (6,5+3-2)

Spiegone

Quei due gol incassati Da Pussetto e Behrami 'trasformano' il +3 di Cragno in un +1. Poco male per il portiere del Cagliari che stacca il resto dei colleghi e va a difendere i pali del Top Team di giornata. Guardando solo ai voti in pagella, i 7 non sono di certo mancati: Sorrentino, Radu, Donnarumma, Berisha e Audero si sono meritati un voto alto. Alcuni ovviamente hanno dovuto incassare anche dei malus. I portieri di Chievo e Genoa chiudono però la giornata immediatamente dietro a Cragno. Con 6,5 di totalone ci sono invece Lafont, Handanovic e Olsen.

Difensori



Gianluca Mancini: 10 (7+3)





Danilo: 10 (7+3)





Jens Stryger Larsen: 8 (7,5+1-0,5)

Spiegone

Per un difensore, segnare vuol quasi sempre dire finire in questa rubrica: nella scorpacciata atalantina c'è stato spazio per il solito Mancini che quest'anno sta facendo le fortune fantacalcistiche di molti utenti. I difensori della squadra di Gasperini è sempre stati una costante. Spesso arrivavano +3 uno dietro l'altro. Il problema è azzeccare ad inizio anno il più proficuo. Ottima prova anche di Stryger Larsen che nelle ultime uscite ha sempre fatto bene. Solo due difensori hanno portato a casa un 7,5 di totalone (Toloi e Vrsaljko) mentre Palomino, German Pezzella, Hateboer e Djidji hanno chiuso il 2018 con un 7 pieno.

Centrocampisti



Josip Ilicic: 17 (8+9)





Alfred Duncan: 13 (7+6)





Sergej Milinkovic-Savic: 10 (7+3)





Bryan Cristante: 10 (7+3)

Spiegone

Altro giro e altra tripletta. Per Ilicic è il terzo pallone portato a casa nell'anno solare 2018. Non male per lo sloveno che entrando dalla panchina realizza una tripletta in un tempo. Nel naufragio interno del Sassuolo si salva solo Duncan, al suo primo bis in carriera in Serie A. Tra i centrocampisti con un totalone di 10, oltre a SMS e Cristante, ci sono anche Behrami e Giaccherini. Il clivense è stato l'unico di giornata a realizzare una rete direttamente su punizione. Con 9 troviamo Castillejo (6,5+3-0,5) mentre con 7,5 ci sono Calhanoglu e Lorenzo Pellegrini.

Attaccanti



Cristiano Ronaldo: 13,5 (7,5+6)





Arkadiusz Milik: 13,5 (7,5+6)





Alejandro Gomez: 12,5 (7,5+3+2)

Spiegone

Nell'ultima di campionato, alcuni nomi grossi sono tornati alla ribalta e nella Top 11, in attacco, non ci sono nomi 'low cost'. La doppietta di CR7, permette anche al portoghese di chiudere in testa il girone d'andata tra i cannonieri del nostro campionato. Dietro di lui, un altro 'rookie' della Serie A: Piatek. Un altro specialista di doppiette è Milik che rischia di essere un vero 'crack' nel girone di ritorno. Pazzesca la prova del Papu che chiude con un gol e due assist! In doppia cifra però troviamo anche Under (11), Pussetto (11), Keita (10) e Zapata (10). Curiosamente solo un attaccante ha totalizzato 7 punti: è Barrow mentre in sette hanno ottenuto punteggi tra l'8,5 e il 9,5.

Superscudetto, i migliori punteggi di giornata