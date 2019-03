Goleade o clean sheet? In ogni turno di campionato ci sono sempre quelle 2 o 3 gare in programma che sono abbastanza difficili da definire. Partite che potrebbero finire 0-0 ma anche 3-2 con le medesime probabilità. Fantacalcisticamente cosa vuol dire? Beh dipende da che ‘lato’ vediamo la cosa: una partita nella quale il nostro portiere può non subire gol o al massimo una rete, è tanta roba. Il problema sorge quando il nostro portiere, e al contempo la sua/nostra difesa, incassa 4 gol quando invece noi lo avevamo schierato ‘sperando’ in (massimo) un gol preso.

Lo stesso discorso si può fare per i vari attacchi. ‘Metto XXX perché tanto quella partita finirà con una valanga di gol segnati’. Poi però scopriamo che è finita 1-0 con un’autorete e tutto il nostro piano per vincere (o scalare la classifica di Superscudetto) va a farsi benedire. Si possono evitare queste ‘trappole’? Riuscirò mai a schierare quell’attaccante che troppe volte ho lasciato in panchina perché pensavo non segnasse in partite nelle quali poi ha timbrato un +3? Ovviamente non si può mai essere sicuri al 100% (altrimenti anche il ‘fanta’ sarebbe un gioco ‘risolto’) ma con lo studio di oggi di ‘Fanta Room’ proviamo a darvi un paio di indicazioni utili.

Partendo dalle partite in programma, abbiamo studiato i range di punteggio delle varie squadre. E’ molto semplice: per ogni squadra troverete il numero di partite giocate (in casa o in trasferta a seconda dell’impegno nella 28ma giornata). Successivamente troverete il ‘dato di comportamento’: quante volte la squadra X ha segnato o ZERO o UN gol? E quante volte invece ha segnato DUE, TRE o QUATTRO gol? Stesso discorso a livello difensivo. Come sempre un esempio chiarirà meglio.

C’è Spal-Roma in programma. Come si comportano i range della Spal? La squadra di Semplici ha giocato sin qui 13 gare IN CASA. In 10 casi Petagna e Soci hanno chiuso la partita con o ZERO o UN gol fatto (RANGE 0-1) mentre in 3 occasioni hanno segnato da 2 a 4 gol (RANGE 2-4). A livello difensivo invece, la Spal in casa ha chiuso 7 partite con o ZERO o UN gol subito mentre in 6 casi ha preso da due a quattro gol. Ecco il dettaglio di giornata.

Cagliari-Fiorentina

Cagliari (13 gare casalinghe giocate)

Range 0-1: FATTI => 6 // SUBITI => 10

Range 2-4: FATTI => 7 // SUBITI => 3

Fiorentina (14 gare esterne giocate)

Range 0-1: FATTI => 11 // SUBITI => 10

Range 2-4: FATTI => 3 // SUBITI => 4

Sassuolo-Sampdoria

Sassuolo (14 gare casalinghe giocate)

Range 0-1: FATTI => 8 // SUBITI => 5

Range 2-4: FATTI => 8 // SUBITI => 5

Sampdoria (14 gare esterne giocate)

Range 0-1: FATTI => 8 // SUBITI => 6

Range 2-4: FATTI => 5 // SUBITI => 8

Spal-Roma

Spal (13 gare casalinghe giocate)

Range 0-1: FATTI => 10 // SUBITI => 6

Range 2-4: FATTI => 3 // SUBITI => 7

Roma (14 gare esterne giocate)

Range 0-1: FATTI => 8 // SUBITI => 8

Range 2-4: FATTI => 6 // SUBITI => 6

Torino-Bologna

Torino (13 gare casalinghe giocate)

Range 0-1: FATTI => 8 // SUBITI => 10

Range 2-4: FATTI => 5 // SUBITI => 3

Bologna (14 gare esterne giocate)

Range 0-1: FATTI => 11 // SUBITI => 5

Range 2-4: FATTI => 3 // SUBITI => 9

Genoa-Juventus

Genoa (14 gare casalinghe giocate)

Range 0-1: FATTI => 9 // SUBITI => 10

Range 2-4: FATTI => 5 // SUBITI => 5

Juventus (13 gare esterne giocate)

Range 0-1: FATTI => 2 // SUBITI => 11

Range 2-4: FATTI => 11 // SUBITI => 2

Atalanta-Chievo

Atalanta (13 gare casalinghe giocate)

Range 0-1: FATTI => 6 // SUBITI => 9

Range 2-4: FATTI => 7 // SUBITI => 4

Chievo (13 gare esterne giocate)

Range 0-1: FATTI => 11 // SUBITI => 4

Range 2-4: FATTI => 2 // SUBITI => 8

Empoli-Frosinone

Empoli (14 gare casalinghe giocate)

Range 0-1: FATTI => 6 // SUBITI => 7

Range 2-4: FATTI => 8 // SUBITI => 7

Frosinone (14 gare esterne giocate)

Range 0-1: FATTI => 11 // SUBITI => 8

Range 2-4: FATTI => 3 // SUBITI => 6

Lazio-Parma

Lazio (13 gare casalinghe giocate)

Range 0-1: FATTI => 8 // SUBITI => 9

Range 2-4: FATTI => 5 // SUBITI => 5

Parma (13 gare esterne giocate)

Range 0-1: FATTI => 8 // SUBITI => 6

Range 2-4: FATTI => 5 // SUBITI => 7

Napoli-Udinese

Napoli 14 (gare casalinghe giocate)

Range 0-1: FATTI => 6 // SUBITI => 11

Range 2-4: FATTI => 7 // SUBITI => 3

Udinese (12 gare esterne giocate)

Range 0-1: FATTI => 9 // SUBITI => 6

Range 2-4: FATTI => 3 // SUBITI => 6

Milan-Inter

Milan (14 gare casalinghe giocate)

Range 0-1: FATTI => 5 // SUBITI => 11

Range 2-4: FATTI => 9 // SUBITI => 3

Inter (14 gare esterne giocate)

Range 0-1: FATTI => 9 // SUBITI => 10

Range 2-4: FATTI => 5 // SUBITI => 4