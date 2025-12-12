Visti gli impegni di Napoli, Milan, Bologna e Inter nella Supercoppa Italiana (in programma dal 18 al 22 dicembre) 4 partite della 16^ giornata di Serie A non si giocheranno nel weekend del 20-21 dicembre ma verranno recuperate a gennaio 2026. Ecco le opzioni a disposizione di tutti i fantallenatori

Se non è stata la più ricorrente degli ultimi giorni, cari fantallenatori, preparatevi: è solo questione di tempo. La domanda più gettonata, il cruccio di ogni admin di Leghe Fantacalcio® e fonte di accesi (ma costruttivi) dibattiti del momento è uno solo: come gestiamo la 16.ª giornata della Serie A al Fantacalcio? Piccola premessa: per il terzo anno consecutivo, saranno ben quattro le squadre a giocarsi la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Napoli, Milan, Bologna e Inter si sfideranno dal 18 al 22 dicembre. E le partite della 16ª giornata che le vedranno protagoniste sono state riprogrammate nel corso delle settimane successive, a distanza di poco meno di un mese da quando si sarebbero dovute disputare.

Serie A, il programma dei recuperi Questo il programma dei recuperi, spalmati su due giorni: Napoli-Parma , mercoledì 14 gennaio ore 18.30;

, mercoledì 14 gennaio ore 18.30; Inter- Lecc e , mercoledì 14 gennaio ore 20.45;

, mercoledì 14 gennaio ore 20.45; Verona- Bologn a , giovedì 15 gennaio ore 18.30;

, giovedì 15 gennaio ore 18.30; Como-Milan, giovedì 15 gennaio ore 20.45. Le opzioni per i fantallenatori sono fondamentalmente due: utilizzare i 6 politici per le quattro partite in questione o aspettare i recuperi.

6 politici: cosa dice il Regolamento Fantacalcio® Opzione numero uno: i 6 politici. Per chi decidesse di utilizzare i 6 politici per le otto squadre coinvolte dai recuperi il regolamento di Fantacalcio.it è chiaro: "La scelta nelle nostre leghe avviene direttamente nella pagina di calcolo a fine turno. Nel caso di scelta del 6 politico questo viene assegnato a tutti i componenti della rosa, potenziali riserve, infortunati e squalificati inclusi. Nel caso utilizziate i modificatori verrà preso in considerazione il 6 come fosse un voto normale a tutti gli effetti". E se qualche calciatore, nel frattempo, dovesse cambiare maglia e ritrovarsi a giocare la 16.ª giornata con due maglie diverse? Il regolamento ci viene in soccorso anche in questo caso: “Se il calciatore è già sceso in campo con la vecchia squadra nel turno X (prendendo un voto oppure un sv) rimane valida la sua prima prestazione e quella eventuale del recupero viene considerata inesistente. Se nella prima occasione non ha messo piede in campo (ininfluente la sua eventuale presenza in panchina), allora sarà ritenuta valida la prestazione del recupero”.

Aspettare i recuperi: tutte le info sui voti live Opzione numero due: aspettare i recuperi. Come di consueto, la redazione di Fantacalcio.it ed il Team Pagelle offriranno il servizio di voti live anche per i quattro recuperi. Il live sarà visibile, a differenza di quanto accade per un più classico turno di campionato, solo su App Fantacalcio® e non, come di consueto, sull'app Leghe Fantacalcio®. Quella di aspettare i recuperi è la modalità che consigliamo: più coinvolgente e permette fino all'ultimo minuto dell'ultima partita di sperare in un bonus o un malus decisivi, preservando le emozioni di un normale turno di campionato. I recuperi, tra l'altro, sono tutti stagliati a pochi giorni dal canonico svolgimento della giornata: si giocheranno a nemmeno un mese dall'inizio effettivo del turno. Tanti i calciatori fulcro delle vostre leghe coinvolti - Lautaro Martinez, McTominay, Leao, Orsolini e non solo - perché negarvi la possibilità di schierarli nelle vostre formazioni? Ricordate, però, che le formazioni inserite nella 16.ª giornata resteranno le stesse indipendentemente dalle modalità di mercato o scambi attive nella vostra Lega Fantacalcio. Per quella giornata avrà sostanzialmente valenza la formazione inserita entro le ore 18 di sabato 20 dicembre, e a nulla conteranno eventuali operazioni di mercato che dovessero modificare la rosa a vostra disposizione.