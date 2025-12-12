Visti gli impegni di Napoli, Milan, Bologna e Inter nella Supercoppa Italiana (in programma dal 18 al 22 dicembre) 4 partite della 16^ giornata di Serie A non si giocheranno nel weekend del 20-21 dicembre ma verranno recuperate a gennaio 2026. Ecco le opzioni a disposizione di tutti i fantallenatori
Se non è stata la più ricorrente degli ultimi giorni, cari fantallenatori, preparatevi: è solo questione di tempo. La domanda più gettonata, il cruccio di ogni admin di Leghe Fantacalcio® e fonte di accesi (ma costruttivi) dibattiti del momento è uno solo: come gestiamo la 16.ª giornata della Serie A al Fantacalcio?
Piccola premessa: per il terzo anno consecutivo, saranno ben quattro le squadre a giocarsi la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.
Napoli, Milan, Bologna e Inter si sfideranno dal 18 al 22 dicembre. E le partite della 16ª giornata che le vedranno protagoniste sono state riprogrammate nel corso delle settimane successive, a distanza di poco meno di un mese da quando si sarebbero dovute disputare.
Serie A, il programma dei recuperi
Questo il programma dei recuperi, spalmati su due giorni:
- Napoli-Parma, mercoledì 14 gennaio ore 18.30;
- Inter-Lecce, mercoledì 14 gennaio ore 20.45;
- Verona-Bologna, giovedì 15 gennaio ore 18.30;
- Como-Milan, giovedì 15 gennaio ore 20.45.
Le opzioni per i fantallenatori sono fondamentalmente due: utilizzare i 6 politici per le quattro partite in questione o aspettare i recuperi.
6 politici: cosa dice il Regolamento Fantacalcio®
Opzione numero uno: i 6 politici. Per chi decidesse di utilizzare i 6 politici per le otto squadre coinvolte dai recuperi il regolamento di Fantacalcio.it è chiaro: "La scelta nelle nostre leghe avviene direttamente nella pagina di calcolo a fine turno. Nel caso di scelta del 6 politico questo viene assegnato a tutti i componenti della rosa, potenziali riserve, infortunati e squalificati inclusi. Nel caso utilizziate i modificatori verrà preso in considerazione il 6 come fosse un voto normale a tutti gli effetti".
E se qualche calciatore, nel frattempo, dovesse cambiare maglia e ritrovarsi a giocare la 16.ª giornata con due maglie diverse?
Il regolamento ci viene in soccorso anche in questo caso: “Se il calciatore è già sceso in campo con la vecchia squadra nel turno X (prendendo un voto oppure un sv) rimane valida la sua prima prestazione e quella eventuale del recupero viene considerata inesistente. Se nella prima occasione non ha messo piede in campo (ininfluente la sua eventuale presenza in panchina), allora sarà ritenuta valida la prestazione del recupero”.
Aspettare i recuperi: tutte le info sui voti live
Opzione numero due: aspettare i recuperi. Come di consueto, la redazione di Fantacalcio.it ed il Team Pagelle offriranno il servizio di voti live anche per i quattro recuperi. Il live sarà visibile, a differenza di quanto accade per un più classico turno di campionato, solo su App Fantacalcio® e non, come di consueto, sull'app Leghe Fantacalcio®.
Quella di aspettare i recuperi è la modalità che consigliamo: più coinvolgente e permette fino all'ultimo minuto dell'ultima partita di sperare in un bonus o un malus decisivi, preservando le emozioni di un normale turno di campionato. I recuperi, tra l'altro, sono tutti stagliati a pochi giorni dal canonico svolgimento della giornata: si giocheranno a nemmeno un mese dall'inizio effettivo del turno.
Tanti i calciatori fulcro delle vostre leghe coinvolti - Lautaro Martinez, McTominay, Leao, Orsolini e non solo - perché negarvi la possibilità di schierarli nelle vostre formazioni?
Ricordate, però, che le formazioni inserite nella 16.ª giornata resteranno le stesse indipendentemente dalle modalità di mercato o scambi attive nella vostra Lega Fantacalcio. Per quella giornata avrà sostanzialmente valenza la formazione inserita entro le ore 18 di sabato 20 dicembre, e a nulla conteranno eventuali operazioni di mercato che dovessero modificare la rosa a vostra disposizione.
FAQ utili per la gestione della 16ª giornata al Fantacalcio
- Dove si attiva il 6 politico?
Non dovete attivare nulla. La scelta avviene direttamente nella pagina di calcolo giornata: se non calcolate la giornata, e attendete i recuperi, calcolerete una volta che tutti i recuperi si saranno giocati.
- Ho due competizioni diverse (campionato e coppa, ad esempio). Posso calcolare una competizione col 6 politico e attendere i recuperi in un’altra?
Assolutamente sì. I calcoli possono essere differenziati per competizione.
- Che succede con lo switch se uso il 6 politico?
Un calciatore schierato con switch che riceve il 6 politico rimarrà regolarmente in campo. Il suo 6 è equiparato ad una partita svolta pagellata con la sufficienza.
- Con il 6 politico i portieri hanno diritto al bonus imbattibilità?
Non è previsto un bonus imbattibilità per i portieri in caso di 6 politico.
- Quali giocatori hanno eventualmente diritto al 6 politico?
Tutti i calciatori quotati delle otto squadre oggetto di rinvio. Potenziali riserve, infortunati, indisponibili e squalificati inclusi.
- E se ho attivi dei modificatori?
Il 6 politico varrà a tutti gli effetti come un normale 6 guadagnato sul campo. Stessa regola per il bonus capitano.
- Ma se faccio mercato vendendo giocatori schierati che succede al turno sospeso?
Assolutamente nulla. Le formazioni sono una fotografia del momento in cui sono schierate. Continuerete a beneficiare per quella specifica partita dei calciatori che non avete più in rosa.
- E se per questioni di mercato il calciatore schierato nei recuperi esce dalle liste (va all’estero, ad esempio)?
In caso di 6 politici, se un calciatore schierato nella 16ª giornata di Serie A dovesse uscire dalle liste non cambierebbe nulla e prenderebbe comunque il 6 politico. Nel caso in cui si attendano i recuperi, se il calciatore dovesse lasciare le liste, varrebbe invece come un calciatore che non ha giocato.
- Come funzionano squalificati e diffidati a cavallo della Supercoppa?
I calciatori ammoniti nella 15ª giornata di Serie A, e che erano diffidati, salteranno per squalifica la 17ª giornata: questo riguarda sia i calciatori di squadre che partecipano alla Supercoppa, sia le loro avversarie. Tutti gli altri, se squalificati, salteranno regolarmente la giornata 16ª di Serie A. I calciatori che verranno ammoniti in Supercoppa vedranno il cartellino giallo sommarsi a quelli ricevuti in campionato. Non c’è modo quindi di saltare la finale di Supercoppa se non essere espulsi in semifinale. Il calciatore espulso in semifinale, e che non dovesse essere qualificato alla finale, sconterebbe la squalifica in campionato.
- Ma se calcolo la giornata con il 6 politico momentaneo per i giocatori delle quattro squadre che vanno a fare la Supercoppa, una volta che saranno disputati i recuperi posso ricalcolarla con i voti effettivi?
Sì, anche se ovviamente non avrà alcun senso, se avete deciso comunque di attendere i recuperi. Andrà inevitabilmente, in tal caso, annullata e ricalcolata la giornata: questo passaggio ovviamente NON va fatto nelle competizioni a eliminazione, perché in tal caso potreste ritrovarvi squadre prima qualificate, e poi fuori dalla competizione stessa.