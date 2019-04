Fantacalcio, ecco la Flop 11 della 33^ giornata

Weekend quasi da record in fatto di autoreti. Tre giocatori hanno fatto registrare un -2 portando il totale stagionale dei gol 'nella porta sbagliata' a quota 29. In tema espulsioni invece segnaliamo quella a Luis Alberto: il rosso rimediato dal centrocampista laziale conta. Già, anche se l'espulsione è arrivata dopo il triplice fischio, il 'fatto' è fantacalcisticamente rilevante e immaginiamo che in molti si saranno ritrovati con un -1 alquanto inatteso.

Giornata particolarmente complicata per molti portieri. In un paio di casi in 'contributo' fantacalcistico è stato vicino allo zero. Buone notizie dal reparto avanzato. Giornata senza totaloni inferiori al 5 per i vari attaccanti impegnati. La coppia 'titolare' della Flop 11 di questa settimana sarebbe titolare in ogni squadra, fantacalcistica e non, ma i due bomber d'alta classifica, a questo giro, hanno tradito le aspettative di chi li ha buttati nella mischia.

Vediamo quindi come si compone la squadra che non avreste mai dovuto mettere in campo in questo 33° turno di campionato. Il sistema di gioco è un 3-4-3

Portiere



Emil Audero: 1 (4-3)

Spiegone

Sconfitta pesante per la Sampdoria di Giampaolo. Nel dopo gara ci sono state addirittura le dimissioni del responsabile dell'area tecnica blucerchiata Walter Sabatini. Il 3-0 patito a Bologna ha avuto conseguenze fantacalcistiche abbastanza devastanti per qualcuno dei giocatori impiegati da Giampaolo. Il primo, in ordine di ruolo, è Audero. Il giovane portiere proveniente dalla Juventus è pesantemente responsabile sul terzo gol del Bologna e il 4 in pagella era inevitabile. A fargli compagnia però c'è anche Dragowski. Il portiere dell'Empoli è passato dalle stelle alle stalle nel giro di una settimana. Da quelle 17 parate a Bergamo, ai 4 gol subiti in casa contro la Spal. Non è andata molto meglio a Strakosha che ha chiuso con 3,5.



Difesa



Lorenzo Tonelli: 2,5 (5-2-0,5)





Pol Lirola: 3,5 (5,5-2)





German Pezzella: 3,5 (5,5-2)





William Troost-Ekong: 4,5

Spiegone

Se la vostra difesa titolare comprendeva Tonelli, Lirola e German Pezzella, siete praticamente da record. Il trio citato ha messo insieme un complessivo -6,5. Cosa rara da 'ammirare' in un singolo reparto. Per Troost-Ekong invece, seconda settimana di fila con una presenza nella formazione nella quale nessuno vorrebbe transitare. Il centrale dell'Udinese però non è stato l'unico di giornata a chiudere con un punteggio di 4,5. Insieme a lui ci sono anche Rasmussen e Nikolaou dell'Empoli che questa settimana saranno impegnati contro il Bologna in una sfida più che delicata. Tutto sommato contenuta infine la lista dei 5; punteggio che comprende 7 elementi delle varie difese di Serie A



Centrocampo



Sergej Milinkovic-Savic: 2 (3-1)

Fabian Ruiz: 4,5 (5,0,5)

Lucas Biglia: 4,5 (5-0,5)

Paolo Faragò: 4,5 (5,5-1)

Spiegone

Ricordate Nanami? Per chi fosse troppo giovane per averne memoria, Nanami è stato un giocatore del Venezia. Il passaggio in Italia del giapponese non è stato indimenticabile. Ma cosa c'entra con questa rubrica? Durante una gara del Venezia, Beppe Iachini, stanco degli errori di Nanami, cercò di rifilargli un calcio nel fondoschiena. La cosa curiosa è che i due erano compagni di squadra! Chi invece è riuscito a colpire il 'Lato B' di un avversario è Milinkovic-Savic. Il suo rosso ha inciso sia sul punteggio finale di Lazio-Chievo, sia sul proprio totalone fantacalcistico. Biglia Faragò e Fabian Ruiz completano la lista dei centrocampisti che hanno chiuso il turno con un punteggio inferiore a 5.



Attacco



Arkadiusz Milik: 5

Ciro Immobile: 5





Spiegone

Immobile e Milik, insieme, fanno 31 gol in questo campionato. Il centravanti della Lazio è alla ricerca del gol numero 100 in Serie A ma la macchina da gol con il numero 17 sulle spalle sembra essersi inceppata proprio a ridosso della tripla cifra. La rimonta dell'Atalanta in quel di Napoli si è fatta sentire tra gli uomini di Ancelotti. In molti hanno chiuso la giornata con un voto inferiore alla sufficienza. La coppia titolare della Flop 11 però ci racconta di un reparto d'attacco nel quale nessuno ha chiuso sotto il 5. A far compagnia a Milik e Immobile troviamo altri protagonisti: in maglia Samp è toccato a Defrel. Sponda Roma, 5 in pagella per Under. Ciano ha visto abbassarsi il totale di giornata a 5 causa ammonizione. Sanabria invece ha continuato con il suo periodo no.