Meglio prendere un top portiere e non pensarci per tutta la stagione o meglio averne 3 da ruotare? Molto dipende anche dal budget scelto per la porta ma a guardar bene certi numeri, non sempre la strategia "uno e non ci penso più" paga i giusti dividendi. Soprattutto considerando il FantaValore delle varie aste. Mettiamo a confronto le due metodologie



Ogni anno, nell’analizzare i numeri della passata stagione, ci pensiamo sempre: “Ma non sarà il caso di risparmiare un po’ in porta ruotando 3 portieri di medio valore?” La domanda è lecita ma poi, il più delle volte scegliamo l’opzione più sicura: quella della spesa “pesante” tra i pali in modo tale da non pensarci più per gran parte della stagione: “Devo scegliere difesa, centrocampo e attacco ogni settimana” è la giusta osservazione di un fantamanager “almeno in porta non ho da pensare”. Torniamo però ai numeri perché sono molto interessanti e necessitano di un approfondimento sulla strategia da adottare, o per lo meno da prendere in considerazione, per la casella di portiere

FantaValore e budget non indifferente Da un paio di stagioni a questa parte, nel listone di fantacalcio.it c’è l’indicazione del FantaValore di mercato. Anche quest’anno su Sky Sport, durante la presentazione ufficiale, si è parlato di questo numero. Che cos’è nello specifico? Si tratta del prezzo ipotizzato in un’asta tra amici del fanta con una dotazione iniziale di 1000 fantamilioni. Ovviamente non si tratta di una cifra scientificamente corretta al 100% ma di un’indicazione che il più delle volte non va lontano dalla realtà dei fatti. Considerando che in tantissime leghe esiste il +1 per il portiere che non subisce gol, la domanda è: riesco a trovare un trio di portieri con il fantavalore di mercato inferiore a un top senza andare ad intaccare il numero di clean sheet? Vediamo se è possibile, ricordando sempre anche la questione della media voto, punto di forza dei Tier 1 in porta ma non una costante per 30 e più giornate

Esaminiamo i top portieri: costi e resa Nella scorsa stagione Ivan Provedel ha scollinato quota 20 clean sheet. In totale sono stati ventuno, 8 dei quali in casa (pari al 38,10%) e il resto in trasferta. Di sicuro in pochi potevano ipotizzare un così alto numero di partite senza gol presi da parte della Lazio. Provedel quest’anno ha 68 come FVM, per intenderci un solo milione in più del neo arrivato Sommer. A proposito: l’Inter di Onana, nella scorsa stagione, ha mantenuto lo zero alla casella gol subiti “solo” in 8 occasioni (solo 2 volte in trasferta) mentre Handanovic si è fermato a quota 4. Guardando ai primi posti del FVM della stagione 23-24 troviamo Maignan al primo posto con 89 FVM, seconda piazza per Meret con 80, medaglia di bronzo per Szczesny con 71. Sotto quota 60 troviamo Rui Patricio che nella scorsa stagione aveva regalato ben 13 clean sheet ai suoi fantallenatori.