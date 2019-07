Già da tempo la società Quadronica Srl, proprietaria del brand Fantagazzetta, aveva acquisito il marchio Fantacalcio e il relativo dominio da Gedi - Gruppo Editoriale S.p.A. con un'idea ben precisa: "Riportare il gioco più popolare d'Italia nella sua casa - spiega Nino Ragosta, fondatore del progetto -. Sapevamo che ciò avrebbe significato abbandonare il nome Fantagazzetta, una cosa non da poco per l'affetto che ci lega a questa identità, ma era altrettanto chiaro che non avrebbe avuto senso portare avanti due binari paralleli aventi la medesima destinazione".

Sin da subito il fantasy game sul calcio in Italia diventerà Fantacalcio.it , il dominio più consono per un gioco che coinvolge a livello nazionale milioni di persone e continua, come fenomeno di massa e di costume, a creare nuovi appassionati anche nelle nuove generazioni. I fantallenatori italiani faranno riferimento al sito e alle app di Fantacalcio (news) e Leghe Fantacalcio (piattaforma di gioco), senza andare a modificare alcunché, nel merito, né nella forma né nel contenuto. A cambiare dunque è solo il dominio, ma non la sostanza: l'attività tipica resta immutata e anzi si arricchirà negli anni a venire di "nuovi ed entusiasmanti progetti a cui sin da ora stiamo lavorando". E nulla cambia anche per gli utenti, che dovranno solo abituarsi a digitare il nuovo nome del sito sul browser, mentre tutte le app del gruppo, sia quelle del sito editoriale che della piattaforma leghe, si aggiorneranno in automatico; gli utenti registrati non dovranno fare nulla e potranno utilizzare il servizio come sempre.