Su Superscudetto, le quotazioni dei giocatori variano di settimana in settimana a seconda delle prestazioni in campo. Chi non gioca scende e quindi tanti infortunati eccellenti (ma anche gente fuori dal progetto) sono presenti in questa speciale classifica. Quagliarella a inizio anno costava 55 ora è poco sopra quota 40. Attenzione però perchè quando il prezzo scende, può essere l'ora giusta per comprare