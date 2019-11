11/20

LUIS BOGUSEVSKY (Big vs Low Cost) - Dietro a Gomez ci sono, in classifca centrocampisti, Mancosu (+14) e Sensi (+11) ma concentriamoci per un attimo sull'eterno dilemma estivo: spendo un botto per Luis Alberto oppure cerco qualcuno che magari faccia meno gol ma che mi costi poco? Lo spagnolo della Lazio ha sin qui portato in dote un saldo tra bonus e malus di +10. STESSO IDENTICO risultato sia di Boga che di Kulusevski. Andate a controllare: con i crediti spesi per Luis Alberto riuscivate a comprarvi gli altri due con score di +10?