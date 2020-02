6/12

VALERIO VERRE (Verona) – L’arrivo di Eysseric, unito all’acquisizione di Borini, può far cambiare qualcosa in casa Verona. Prima c’erano 3 pretendenti per 2 maglie con Verre, Pessina e Zaccagni a sgomitare. C’è chi poteva, in caso di necessità, arretrare il proprio raggio d’azione andando temporaneamente a sostituire o Veloso o Amrabat. Eysseric non ha trovato spazio nella Fiorentina e deve ritrovare il ritmo partita. Borini invece si candida sempre per un posto da titolare. Zaccagni pare essere sempre tra i favoriti, il rischio di Verre è quello di partire sempre più spesso dalla panchina