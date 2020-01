Consigli fantacalcio, i migliori acquisti per l'asta di riparazione

6/12

MARCO CALDERONI (Lecce) – Da segnalare per due motivi. Primo. In molte leghe sarà rimasto tra gli svincolati. Secondo, la stagione da protagonista che sta vivendo e che spera di continuare a vivere (ma il punto è proprio quello). Di rientro da un infortunio, Calderoni è e resta il titolare della corsia sinistra del Lecce (anche in caso di 3-5-2) quindi siamo di fronte a un difensore che difficilmente non prenderà voto una volta schierato. Con tutte le operazioni di mercato e con tutte le difficoltà che ci ritroviamo ad affrontare tra turnover, squalifiche e acciacchi, avere uno che farebbe 37 gare su 38 non è male (indipendentemente dalla forza della squadra). Tornando invece alla questione “stagione da incorniciare” dobbiamo dire che è vero: il suo trend è assolutamente positivo e ciò fa lievitare il prezzo e sappiamo che nelle varie aste invernali ogni credito conta. Il suo bottino sin qui si ‘raddoppierà’ nel girone di ritorno? Due sono i punti di vista. C’è chi crede che la super stagione di un giocatore duri per tutto l’anno e chi invece pensa che non per forza i numeri visti sin qui saranno gli stessi da qui in poi. Da che parte state? La risposta i dirà se è il caso di prenderlo a tanto o di accaparrarvelo a poco. Valore su Superscudetto: 11 fantamilioni