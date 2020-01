9/25 ©Getty

ODION IGHALO: dallo Shanghai Shenhua al Manchester United in prestito - Manca ancora l'annuncio ufficiale del club, ma il colpo è ormai certo, concretizzatosi negli ultimi dieci minuti di mercato. Ighalo è una vecchia conoscenza della nostra Serie A, e individuato da Solskjaer come il centravanti mancante in organico. In Italia una stagione con l'Udinese (un gol in sei partite nel 2008-09) seguiti da sei mesi nel Cesena. In tre anni, col Watford, aveva realizzato 40 gol in cento presenze. Prima della partenza per la Cina.