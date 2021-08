2/15

JUAN MUSSO (Atalanta, portiere) - In questo mercato hanno tenuto banco altri nomi ma non dimentichiamoci dell'acquisto dell'Atalanta. Musso è da qualche stagione che sta facendo vedere grandissime cose. Magari i portieri non fanno notizia come gli attaccanti ma occhio perchè la Dea potrebbe fare un balzo in avanti nella classifica dei clean sheet



Bomber in attività: in 5 vedono quota 100