Gamezone Sky, l'app per Superscudetto e Predictor

C'è un modo per giocare in maniera semplice e veloce a tutti i giochi di Sky Sport: è l'app Gamezone . Cosa puoi fare con l'app Gamezone? Praticamente tutte le operazioni necessarie per partecipare ai giochi di Sky . Qui una lista delle principali, ma ovviamente sono molte di più.

Come scaricare l'app Gamezone Sky?

Molto semplice, dipende dal modello di smartphone. Se hai android come sistema operativo del tuo telefono puoi scaricarla qui. Se hai invece un iPhone puoi scaricarla qui Per giocare ovviamente servirà essere in possesso di una Sky login, ma non è necessario essere clienti Sky per averla.

Superscudetto: le novità

I premi non sono oramai una novità (3000 euro in buoni Amazon al primo classificato e tantissimi altri premi sia annuali che settimanali. Le novità riguardano alcuni migliorie al gioco.

Nuovo budget a disposizione dei fantallenatori: si parte da 300 milioni da spendere per allestire la propria squadra non più da 150

Rosa più lunga: più budget ma anche una rosa più lunga da completare composta da 20 giocatori così distribuiti: 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti. Riviste anche tutte le quotazioni e i ruoli dei calciatori

La classifica direttore sportivo: il Superscudetto si arricchisce di un nuovo premio finale destinato a quel fantallenatore che alla fine dell’anno avrà fatto più ricavi da acquisti e cessioni. Ci sarà anche un premio settimanale per il miglior direttore sportivo della settimana

La nuova classifica direttore sportivo

I bonus e i malus in campo sono da sempre dei fattori nelle quotazioni settimanali dei calciatori: da qui nasce l'idea di premiare quei fantallenatori che si divertono a fare i talent scout e a far crescere la quotazione dei propri calciatori lungo la stagione o nell'arco di una settimana con delle scommesse flash. Le variazioni delle quotazioni andranno a costruire un punteggio che sarà una somma tra plusvalenze e minusvalenze.

Sky Sport Predictor: lancia la sfida a Stefano De Grandis e Mario Giunta

In questo gioco tutti gli utenti registrati avranno modo di inserire i propri pronostici in merito ai risultati del campionato di serie A. Ci si cimenterà così in sfide tra amici e sconosciuti, in gruppi pubblici o privati. Da quest'anno la redazione di Sky avrà i volti di Stefano De Grandis e Mario Giunta, che ogni settimana faranno i loro pronostici. Provate a sfidarli!