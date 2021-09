Attaccanti in Serie A, le possibili sorprese

Ogni anno lo ripetiamo ma solo perchè ogni anno va ricordato a tutti i fantallenatori. Qual è l'aspetto più importante del giochino più praticato d'Italia? Molti risponderanno "fortuna" o "abilità" o "conoscenza". Vero ma forse c'è una categoria psicologica che viene prima di tutto. E' da questa che dipende la spesa, la speranza, la fortuna, la vittoria o la sconfitta.

Parliamo dell'aspettativa: se volete avere una buona (o ottima) stagione dovete gioco forza ragionare sull'aspettativa. E' questa che ci frega spesso a fine stagione. Eravamo sicuri che quell'attaccante avrebbe spaccato e invece ha chiuso con 2 gol. Eravamo certi della forza di quel centrale perchè lo avevamo visto in amichevole estiva contro la rappresentativa degli articolisti di fantacalcio. Puntavamo a una media voto di 6,5 e invece ha chiuso con 5,78 (sob). Badate bene: gli exploit esistono ed esisteranno sempre ma l'errore che spesso facciamo è dare per scontati 3 o 4 exploit. Da qualche anno a questa parte ci si chiede sempre: "chi sarà il nuovo Caputo? Chi sarà il nuovo Simy?". Sono domande lecite ma il fanta è fatto anche di altre domande: "Quanti punti mi porterà Lautaro Martinez? E Ibra?". Come vedete non parliamo solo di giocatori mid-low cost ma anche di big. La sorpresa (o le sorprese) del campionato possono tranquillamente essere giocatori che incrementano notevolemente un già cospicuo bottino di bonus.

L'aspettativa è la chiave per decodificare il corretto bilanciamento di rosa e budeget. Siate abbastanza 'onesti' e ragionate 'per difetto'. Difficilmente prenderete cantonate. Prendiamo ad esempio Correa: l'anno scorso ha chiuso il campionato con 8 gol, 3 assist, un'ammonizione e una espulsione. Il totale di punti-bonus fatti è stata di 25,5. La sua resa è andata di pari passo con quello che avevate sperato e pensato quando lo avevate comprato? Guardando ai numeri dello scorso anno, "El Tucu" può rientrare nelle possibili soprese... immaginiamo ad esempio 13 gol e 7 assist. Con qualche giallo, il totale farebbe circa 45. L'aumento rispetto allo scorso anno sarebbe notevole. Esistono quindi due categorie di possibili sorprese: la prima riguarda il confronto con la scorsa stagione mentre la seconda è riservata ai rookie della Serie A. Ecco un elenco di attaccanti con aspettative superiori rispetto al possibile prezzo d'acquisto (in grassetto i giocatori che l'anno scorso non erano presenti in A)