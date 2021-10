3/10

NICO GONZALEZ (Fiorentina) - CONSIGLIATO - I Viola versione casalinga segnano un gol ogni 4 tiri in porta (3,75 per la precisione). Dato non certo da buttar via. Di contro il Cagliari da trasferta concede in media 5 tiri nello specchio alle avversarie che trovano un bel +3 ogni 3 conclusioni in porta