Le probabili formazioni della 9^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Dybala va verso la convocazione, Inter al gran completo. Mourinho e Spalletti annunciano i recuperi di Zaniolo e Zielinski. Centrali squalificati in casa Lazio mentre Ibrahimovic vuole tornare dal 1' dopo due gare dalla panchina PROBABILI FORMAZIONI 9^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

Condividi:

Esaurite le coppe si torna in campo per la nona giornata ma c’è da dare uno sguardo in prospettiva anche al turno infrasettimanale. Decisioni in bilico quindi per un po’ di allenatori. I fantallenatori sono sicuramente quelli che chiedono notizie fresche e, se possibile, sicurezza sulle varie formazioni.

Siamo pronti quindi a chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il momento è delicato, si gioca ogni tre giorni e tra acciacchi e possibili recuperi non è semplice dare per certo esclusioni o convocazioni. I nostri 007 però sono arrivi 24 ore su 24 e noi siamo sempre all’erta nel riportare ciò che viene detto dai 20 campi di allenamento. Pronti per il giro? Iniziamo…

TORINO-GENOA, ore 18:30 Torino, Praet in gruppo Intervento riuscito per Mandragora che ora dovrà iniziare il percorso di recupero. Ovviamente il centrocampista è ai box mentre Praet è rientrato in gruppo. Nel centrocampo granata quindi si è liberato un posto e c’è Pobega in pole per una maglia da titolare. In difesa Buongiorno spera di poter insidiare Rodriguez ma lo svizzero resta ampiamente favorito. In attacco invece ci potrebbe essere il ritorno dal primo minuto del Gallo Belotti Genoa, ancora problemi in difesa Ancora assenti Maksimovic e Vanheusden ma là dietro ci sono anche Bani e Biraschi che non sono al meglio. Confermatissimo quindi Vasquez. Ballottaggio invece sul sistema di gioco perché il rientro a pieno regime di Caicedo potrebbe portare a una virata sul 3-5-2. A destra è ballottaggio tra Sabelli e Cambiaso: dopo che il primo era partito titolare settimana scorsa, questa volta dovrebbe spuntarla il secondo. In mezzo out anche Hernani. In caso di 4-2-3-1 c'è l'opzione Criscito centrale con Fares basso, Sturaro in mediana e il trio di trequartisti formato da Kallon, Rovella e Ekuban



SAMPDORIA-SPEZIA, ore 20:45 Sampdoria, chi gioca a sinistra? Buona parte della formazione blucerchiata è fatta: in difesa infatti non ci dovrebbero essere sorprese con Bereszynski e Augello sulle corsie esterne. Qualche dubbio in più in mediana: con Thorsby squalificato e Damsgaard ancora out, c’è da riempire una casella. D’Aversa potrebbe optare per un 4-3-3 con Gabbiadini e Candreva esterni. Altrimenti Askildsen potrebbe essere dirottato a sinistra con Caputo che rientrerebbe in gioco per un posto al fianco di Qugliarella Spezia, Kovalenko confermato. Monitorati in tre La vittoria in rimonta di settimana scorsa evita uno ‘sconvolgimento’ dell’XI titolare da parte di Thiago Motta. Il tecnico spera di recuperare Sala, Erlic e Nguiamba che hanno ritrovato posto in gruppo ma che devono ancora smaltire in toto i problemi accusati. In difesa rientra Bastoni. Confermatissima la coppia Maggiore-Kovalenko mentre in attacco Salcedo potrebbe vincere il ballottaggio con Nzola

SALERNITANA-EMPOLI, sabato ore 15 Salernitana, ecco come giocherà Colantuono Nuovo mister in casa granata. Dopo la separazione da Castori, ecco Colantuono che salvo sorprese proporrà un 3-4-1-2 con Ribery rifinitore alle spalle delle punte. Gyomber non è al 100% ma Aya è proto nel caso a sostituirlo. Buone sensazioni sul recupero di Bonazzoli. In attacco favorito Djuric (che ritrova il suo vecchio mister…) e Gondo. In infermeria è finito, di nuovo, Ruggeri mentre Lassana Coulibaly spera di poter almeno partire dalla panchina Empoli, stop per Romagnoli lesione di primo grado ai muscoli flessori della coscia destra: questo l’esito degli esami ai quali è stato sottoposto Simone Romagnoli. Assenza importante quindi in casa Empoli in una sfida davvero delicata. Con Viti, al centro della difesa, ci sarà l’esperienza di Tonelli. Confermati Marchizza a sinistra e Stojanovic sull’altro versante. A centrocampo Ricci e Bajrami restano ancora un punto di domanda mentre davanti pronti ancora Pinamonti e Di Francesco

SASSUOLO-VENEZIA, sabato ore 18 Sassuolo, Boga verso il recupero Aveva saltato la sfida di settimana scorsa causa febbre (con tampone negativo). Ora però Jeremie Boga pare pronto al rientro anche se in settimana ha svolto allenamento differenziato. Per questo al momento possiamo considerarlo convocabile ma non sicuro di una maglia da titolare. Gli unici dubbi di Dionisi riguardano attacco e trequarti. La soluzione Scamacca (con Raspadori trequartista) piace sempre molto ma non dà la possibilità di un cambio “fresco” di punta. Quindi si riflette in casa neroverde su Djuricic e Defrel Venezia, assente Johnsen Nel trio d’attacco del Venezia era quasi stato sempre presente ma a Reggio Emilia mancherà Dennis Johnsen, operato alla caviglia. L’attaccante rischiava uno stop prolungato ma fortunatamente, dopo l'intervento, si parla di un mese. Sarà comunque un’assenza decisamente pesante per lo scacchiere di Zanetti. Davanti quindi si candida Okereke mentre Henry e Aramu paiono certi del posto. Il problema accusato da Vacca non dovrebbe preoccupare ma il suo posto da titolare è comunque a rischio. Va verso la conferma invece Haps che settimana scorsa ha ben impressionato all’esordio

BOLOGNA-MILAN, sabato ore 20:45 Bologna, dietro rientra Medel Infermeria Theo e Brahim ancora positivi. Rebic sta meglio Formazione tipo per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che avrà come assenti certi solo Bonifazi e Kingsley. Dopo aver lanciato Binks contro l’Udiense, in difesa è pronto a tornare dall’inizio Medel con Soumaoro e Theate ai suoi lati. Per il resto nessuna novità in vista: Skov Olsen, Sansone e Vignato provano a scalare le gerarchie ma difficilmente potranno spodestare dall’XI titolare i rispettivi compagni di reparto Milan, Pioli spera in Rebic. Ibra pronto dal primo minuto? Nel post partita della sfida di Champions, Ibrahimovic aveva fatto intendere che la sua partenza dalla panchina poteva rimanere limitata alla serata in terra portoghese. Lo svedese quindi si gioca le sue (ottime) chance di titolarità. Capitolo Rebic: assente contro il Porto, il croato ha svolto lavoro sul campo ma non è ancora certa la sua presenza (presumibilmente dalla panchina). Dietro possibile assetto con Kalulu a destra e Calabria a sinistra mentre Krunic potrebbe essere confermato sulla trequarti

ATALANTA-UDINESE, domenica ore 12:30 Atalanta, De Roon arretrato La sconfitta contro lo United ha complicato ancor di più i problemi di Gasperini per quel che concerne la linea difensiva. Demiral infatti è uscito per infortunio e le già note assenze dietro di Toloi e Djimsiti obbligheranno il tecnico della Dea ad arretrare De Roon in difesa con Lovato e Palomino. In mediana quindi può trovare posto Koopmeiners ma anche Pasalic con quest’ultimo che potrebbe anche agire sulla trequarti dando un giro di riposo a Ilicic. Davanti favorito l’ex Zapata Udinese, va sostituito Pereyra A Udine si è rivisto Nestorovski che potrebbe quindi sperare in una convocazione anche se il suo reinserimento dovrebbe essere molto graduale. Davanti difficile smuovere la coppia Beto-Deulofeu ma il problema è in mediana vista la squalifica di Roberto Pereyra. Ci sono varie soluzioni per Gotti: la prima prevede l’inserimento di Arslan ma non è da escludere nemmeno la promozione nell’XI titolare di Samardzic. A sinistra ballottaggio Udogie-Stryger Larsen

FIORENTINA-CAGLIARI, domenica ore 15 Fiorentina, un dubbio per reparto C’è ancora da decidere l’XI titolare anti Cagliari in casa Fiorentina. Italiano potrebbe dar spazio dietro a Nastasic ma è ballottaggio a tre con Igor e Martinez Quarta. In mezzo Castrovilli si è rivisto in gruppo ma anche da (eventuale) convocato, il massimo sarebbe la panchina. Pulgar e Torreira sono in lizza per un posto da regista ma nulla è deciso. Davanti c’è invece da sostituire Sottil, squalificato. Callejon-Vlahovic-Gonzalez pare essere una scelta quasi scontata ma l’ipotesi Saponara alto non è da scartare Cagliari, Lykogiannis titolare a sinistra Con Dalbert fuori causa (lesione al legamento del ginocchio sinistro), ci sono poche opzioni sulla sinistra. Mazzarri schiererà sicuramente Lykogiannis. Resta in dubbio Walukiewicz con Carboni in pole per affiancare Godin e Caceres ma occhio anche alla possibile chance dall’inizio per Ceppitelli. In mediana e attacco ci sarà solo da pensare se fare un po’ di rotazioni ora o nell’infrasettimanale: Keita resta favoritissimo; Zappa spera ma non dovrebbero cambiare le gerarchie sulle corsie esterne

VERONA-LAZIO, domenica ore 15 Verona, San Siro porta conferme? Il 2-0 maturato nel primo tempo contro il Milan potrebbe portare a moltissime conferme nell’XI titolare di Tudor. Certo, nella seconda frazione i rossoneri hanno rimontato ma la base di partenza pareva molto solida. Dawidowicz potrebbe tornare nella formazione di partenza ma è ancora da decidere mentre in mediana Veloso sarà confermato così come i due trequartisti a supporto della punta che verrà fuori dal serratissimo ballottaggio tra Kalinic e Simeone Lazio, Luis Alberto regolarmente in gruppo Nella rifinitura prima della sfida contro il Marsiglia, Sarri ha avuto a disposizione praticamente tutto il gruppo ma in vista di domenica pomeriggio, il tecnico biancoceleste dovrà rivedere le decisioni difensive. Acerbi e Luiz Felipe infatti sono entrambi squalificati e possiamo considerare una rarità la contemporanea assenza dei due centrali titolari. Radu e Patric paiono essere l’unica soluzione percorribile mentre in mediana Luis Alberto è tornato come detto ad allenarsi con i compagni

ROMA-NAPOLI, domenica ore 18 Roma, Zaniolo recuperato Come previsto dal programma, Nicolò Zaniolo non è stato chiamato per la trasferta di Conference League. L’azzurro però dovrebbe recuperare in vista del Napoli dato che era già tornato a inizio settimana a lavorare col pallone. Anche Mourinho ha annunciato la presenza del 22 giallorosso domenica e quindi salvo sorprese lo vedremo a disposizione. Il giovedì di Coppa ha portato come sempre un bel po’ di turnover ma nel big match di domenica spazio ai titolarissimi Napoli, Zielinski ci sarà Se in casa Roma c’era Zaniolo monitorato, a Castelvolturno invece si guarda alle condizioni di Zielinski. In Coppa è rimasto fuori per precauzione ma anche in questo caso nessun allarme, a sentire Spalletti, in vista del big match di domenica alle 18. All’Olimpico sarà il ‘solito’ Napoli con Anguissa e Fabian Ruiz davanti alla difesa e con Politano in vantaggio su Lozano. Manolas sperava di impensierire Rrahmani ma in Coppa ha avuto un problema muscolare che lo terrà fuori dai giochi mentre in porta Ospina è in pole su Meret