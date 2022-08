Via alla nuova stagione del Concorso Superscudetto, ecco il regolamento per la stagione 2022 2023

La Serie A 2022 2023 è praticamente alle porte, si comincia il 13 agosto (in anticipo sugli altri anni a causa dei Mondiali 2022 in Qatar in programma a fine novembre). Il mercato è ancora in pieno subbuglio, ma visti i tanti colpi messi a segno dalle big di Serie A, ci sarà da divertirsi.



Inizierà a breve anche il nuovo gioco di Superscudetto: la partecipazione è gratuita e sono disponibili i cambiamenti alla rosa 5 minuti prima dell’inizio delle partite. Ricordiamo che è previsto anche un sorteggio fra tutti gli utenti che hanno inserito la formazione: il vincitore vincerà un premio.

Superscudetto 2022 2023, il nuovo regolamento



Per quanto riguarda il regolamento: il punteggio totale è la somma dei punteggi singoli ottenuti dai giocatori durante la giornata di campionato. Esistono dei bonus aggiuntivi come ad esempio quelli legati al minutaggio dei centrocampisti: un punto di bonus da 1 a 69 minuti, 2 punti di bonus da 70 minuti in poi. Capitolo assist, i quali variano in base a ruoli: 10 punti ad un portiere, 5 al difensore, 4 i centrocampisti e 3 gli attaccanti. Stesso sistema per i gol: il gol degli attaccanti vale 4, quello dei centrocampisti vale 5, infine quello dei difensori vale 6. La marcatura di un portiere, evento poco probabile ma non impossibile, vale 10 punti. I giocatori senza voto vengono gestiti in base al minutaggio: se gioca almeno 15 minuti, senza il recupero, otterrà sei punti, più eventuali bonus o malus. Sono previsti anche i voti di ufficio per le partite rinviate.