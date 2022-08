Gamezone Sky, app per Superscudetto e Predictor

C'è un modo per giocare in maniera semplice e veloce a tutti i giochi di Sky Sport: è l'app Gamezone. Cosa puoi fare con l'app Gamezone? Praticamente tutte le operazioni necessarie per partecipare ai giochi di Sky. Qui una lista delle principali, ma ovviamente sono molte di più.

Fare il mercato su Superscudetto

Fare la formazione

Fare i cambi durante le partite

Controllare il rendimento dei tuoi giocatori in tempo reale

Controllare le classifiche generali e di giornata

Fare i pronostici dello Sky Sport Predictor sfidando Stefano De Grandis e Mario Giunta

Sbloccare quanti più obiettivi possibili perché anche per la gamezone esiste una classifica.

Come scaricare l'app Gamezone Sky?

Molto semplice, dipende dal modello di smartphone. Se hai android come sistema operativo del tuo telefono puoi scaricarla qui. Se invece hai un iPhone puoi scaricarla qui. Per giocare ovviamente servirà essere in possesso di una Sky login, ma non è necessario essere clienti Sky per averla.