Chi mandare in campo e chi no? I consigli di Sky

Dopo una sosta così lunga i rischi sono tanti. E' un po' come se fossimo tornati alla prima giornata: tanti dubbi e poche certezze. La tipologia di atteggiamento offensivo però potrebbe tornarci utile. Ecco i 10 nomi di oggi scelti in base alle azioni da gol fatte e/o concesse dalle varie squadre. Come sempre 5 consigliati e 5 da evitare

PROBABILI FORMAZIONI 16^GIORNATA: I'CAMPETTI'