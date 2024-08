Griglia portieri 2024-2025: la tabella per l'asta di fantacalcio

Introduzione

Tra le risorse iniziali in vista dell’asta del fantacalcio, non può mancare la griglia portieri. Incroci perfetti, coppie da scartare. Indipendentemente dalla vostra fanta strategia per i tre slot del portiere, conoscere gli accoppiamenti migliori e peggiori è sempre fondamentale

C’è chi decide di non avere problemi e si prende un big con i suoi secondi (ove possibile in base alle regole delle leghe) e chi invece non ha pianificato una spesa pesante per la porta e decide di investire su due o addirittura tre nomi. Nel secondo caso, avere sempre un portiere casalingo è vitale. Vediamo quindi la griglia portieri della stagione che sta per iniziare, ricordando che il calendario resta asimmetrico

Per ogni squadra daremo numeri e accoppiamenti. Di seguito la LEGENDA

CS (H+A) => Numero totale di clean sheet di quella squadra nella stagione 22/33; tra parentesi i clean sheet casalinghi (H) e fuori casa (A)

=> Numero totale di clean sheet di quella squadra nella stagione 22/33; tra parentesi i clean sheet casalinghi (H) e fuori casa (A) Migliori/peggiori accoppiamenti griglia => il numero indicherà le gare CON MANCATA ALTERNANZA casa-fuori. Gli incroci perfetti tipo Milan-Inter avranno quindi 0. Diciamo che il numero risponde alla domanda: in quante giornate entrambi i portieri giocheranno fuori casa?

Se ti sei perso il listone 2024-2025 lo puoi trovare qui