Il primo errore che abbiamo descritto, spesso è in unione con il secondo. Cambiare i piani di spesa, la maggior parte delle volte, è dovuto al nostro atteggiamento nei confronti del portiere. Perchè proprio lì e non in difesa o in mediana? Semplice: perchè nei ruoli dalla difesa in su abbiamo tanti slot da riempire e possiamo giocare di più con il bilanciamento del budget mentre in porta o è super spesa per uno slot, oppure media spesa per 2 o 3 slot. Quando pensiamo di investire l'8% per la porta, dobbiamo rimanere fedeli a quello. Pensare "ok ho speso il 12% del budget, che problema c'è" è sbagliato perchè i portieri o sono i primi (in un fanta a chiamata per ruolo) oppure sono comunque chiamati abbastanza presto per verificare di rientrare nel budget. Attenzione quindi a non farsi prendere dalla foga