Scorrendo i numeri delle ultime tre annate non è semplice trovare motivi validi per investire sul questo o quel panchinaro. Abbiamo parlato di Jovic ma il Milan ha avuto anche Okafor con 5 reti dalla panchina. Non è detto che da un anno all’altro le dinamiche di squadra possano rimanere le stesse. Lo stesso Frattesi in mediana, 4 reti dalla panchina, potrebbe aumentare il minutaggio dal primo minuto o non essere un fattore così preponderante da subentrato. Forse è proprio a centrocampo che certi “giochi delle coppie” (ovvero ho il titolare mi prendo anche il suo vice) possono dare qualche speranza in più. Ci sono squadre che fanno quasi sempre entrare gli stessi in mediana perché si affidano a giocatori polivalenti: gente come Verdi tre stagioni fa o Viola e Vecino nel campionato scorso possono essere presi come esempio ma sono pochissimi in un mare di subentrati. Forse la soluzione è andare sui titolari low cost senza pensarci troppo, a patto di non esagerare con le ammonizioni rimediate