Chi non c’era in queste due classifiche, ma che troviamo in quella dei tiri totali? Dimarco e Biraghi che curiosamente non hanno praticamente mai usato la testa per tirare verso la porta



Ancor più complicato è il discorso sui nuovi arrivati. Pensare di ottenere gli stessi numeri (negativi o positivi) del campionato di provenienza è certamente un errore. Anche analizzare la posizione in campo può essere fuoriviante: un esempio è stato Bellanova. Esterno destro di centrocampo con +1 sempre in canna. Nella scorsa stagione il suo primo gol in campionato arrivò grazie all'unico tiro in porta fatto. Succederà sempre così? Ovviamente no. Tra quelli che sono arrivati da altri campionati consigliamo di puntare di più su titolarità e media voto. I gol saranno un jolly che in pochi potranno azzeccare a bocce ferme. Difficilmente il prezzo di un nuovo andrà alle stelle perchè "nella scorsa stagione ha segnato 5 gol"