Ovviamente la domanda è: come posso evitare di spendere una barcata di fantamilioni per qualcuno che arriva da un’ottima stagione ma che potrebbe ripiombare in numeri “normali”? Ricordiamo che non parliamo di attaccanti dato che è molto difficile fare previsioni su presenze, infortuni, periodi no etc. In difesa possiamo anche puntare su un possibile jolly di +3 senza svenarci troppo. Andiamo a guardare il dato storico sia del giocatore che della squadra. Per quanto un difensore come Bremer sia da prendere a prescindere dai gol, possiamo notare dal suo storico un dato interessante: nelle ultime 5 stagioni, tra Juventus e Torino, ha sempre segnato almeno 3 reti in campionato. E’ un trend da non sottovalutare. In alternativa possiamo dare uno sguardo ai dati di squadra sulle palle inattive: decidete voi se dividere in base all’allenatore o allo storico di quella squadra. Non è la ricetta magica ma sicuramente arriverete più preparati all’asta ed eviterete di spendere troppi fantamilioni per un possibile falso amico