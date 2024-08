Un'altra “pecca” dei numeri appena delineati è la media: siamo davvero disposti a pagare molto potenziali assistman che però ci danno un +1 ogni 3 o 4 partite? Se la vostra risposta è no, allora evitate di guardare troppo a quel particolare bonus. Concentriamoci per un attimo anche sulle modalità di gioco di Serie A: centrocampo a 5 e linea a 3 dietro la punta sono sistemi sempre più utilizzati. Il centrocampista “fantasista” è in via d’estinzione perché in mediana serve gente che faccia legna e recuperi palloni. Se i trequartisti costano già un bel po’ a prescindere dal +1, di esterni ce ne sono un bel po’. Squadre come il Torino e l’Udinese possono portarci in dote un paio di giocatori con almeno 5 assist in stagione. Tornando ai trittici del 4-2-3-1 possiamo dividere tra coloro che si propongono e altri che invece hanno quasi solo il compito di imbucare per i compagni: Parma, Verona e un po’ di Bologna possono fare al caso nostro. Infine, tra le medio piccole, ci sono quelli che non tutti ricordano all’asta: doppio trequartista alle spalle della punta. In questo senso un paio di possibili “colpetti” ci sono ma ricordiamo: in linea di massima gli esterni puri sono preferibili in termini di assist