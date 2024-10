Fresco di gol, su punizione, in Champions, Calhanoglu deve ancora aumentare la propria pericolosità in fatto di conclusioni che non siano su palla inattiva. Per carità, essere uno specialista aiuta sempre con i +3. Lato Torino, uno solo del trio di interni non porta buone notizie in fatto di possibili bonus





CONSIGLIATO INTER

Frattesi



CONSIGLIATO TORINO

Ilic



SCONSIGLIATO INTER

Calhanoglu



SCONSIGLIATO TORINO