Fantacalcio, i "campo o panca" della 18^ giornata di Serie A

In casa Napoli se si parla di esterni ovviamente il primo nome è quello di GIovanni Di Lorenzo che, soprattutto in casa, riesce ad essere sempre utile alla causa offensiva. Attenzione però a non sottovalutare Olivera. Magari non balzerà all'occhio come il capitano azzurro ma raramente scontenta i fantallenatori. Di Francesco dall'altra parte prova spesso a trovare il quinto, con alterno risultati. In fase di non possesso però c'è più di un problema con le giuste coperture



CONSIGLIATO DI NAPOLI-VENEZIA

Olivera



SCONSIGLIATO DI NAPOLI-VENEZIA