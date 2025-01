Fantacalcio, i "campo o panca" della 22^ giornata di Serie A

Introduzione

Con la chiusura della 21^ giornata di campionato, abbiamo esaurito un altro "mini-campionato" che possiamo analizzare. Di che si tratta? Di una suddivisione della stagione di Serie A in 5 "periodi" da 7 giornate ciascuno. Il margine temporale è buono per capire se un trend è migliorato o peggiorato e soprattutto i mini-campionati sono utili per diffenziare i numeri: spesso le statistiche delle squadre non danno una vera realtà di breve periodo perché magari a inizio anno le cose andavano meglio (o peggio). Prendere sette turni è anche utile dal punto di vista temporale: non parliamo né di storico troppo ampio né di ultimissime partite che possono non rappresentare un trend



Alla vigilia di una giornata con scontri davvero interessanti, al di là dei big match, vediamo come muoverci all'interno del mondo fanta: la stagione è nel vivo e per molti questo è un momento chiave: staccare i rivali o cercare di rientrare nella lotta per il titolo è di vitale importanza prima che sia troppo tardi. Vediamo quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 22^ giornata di Serie A