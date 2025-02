Premessa: sul valore del giocatore 'reale' non si discute. Qui si tratta di un punto di vista più che di un consiglio vero e proprio. Cerchiamo di spiegare per bene le motivazioni dal momento che molto si basa sulla situazione delle rose dei vari fantallenatori. Iniziamo dalla possibile spesa, che si preannuncia 'importante': sapere che uno come lui sbarca nel campionato italiano stuzzica non poco. In più c'è un alleantore che lo conosce bene e che è suo connazionale. Il fatto che molti fari siano puntati su Gimenez può essere d'aiuto per non far lievitare troppo il prezzo. Che comunque immaginiamo sarà alto. Poi da considerare che nel nuovo Milan ci sono innesti in ogni reparto. Sapranno tutti inserirsi al meglio e in fretta? Altra questione, questa volta tattica: con Joao Felix trequartista sarà Reijnders ad arretrare in mediana? L'olandese ha realizzato un bel po' di gol da centrocampista "avanzato". Capite quanti dubbi ci sono per uno che in teoria può portarvi via praticamente tutto il budget. Insomma, non è da evitare al 100% ma riflettete bene su pro e contro prima di investire.