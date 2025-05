Introduzione

Come funziona l'ultima giornata di Fantacalcio? Tripudio di reti? Bonus da giocatori insospettabili? Andando a guardare il recente passato possiamo farci un'idea più chiara che forse va un po' controcorrente. La prima indicazione è: essendoci ancora tanti verdetti da certificare, questa assomiglia molto a una "normale" giornata di campionato. Il secondo aspetto è storico: la stagione 14-15 regalò ben 47 reti nell'ultimo turno. L'anno dopo il pallottoliere si fermò a 37 e quello successivo a 44. Ci dobbiamo preparare a una valanga di bonus quindi...



Non proprio: analizzando le ultime 7 stagioni, solo in due occasioni l'ultimo turno dell'anno ha portato in dote più di 30 reti (32 nel 19-20 e 31 nel 22-23). Tutte le altre volte il range è stato tra i 26 e i 29 gol che rappresentano in ogni caso un buon bottino. Difficile però affidarsi ai dati stagionali quando le motivazioni possono essere relative: non tutte le squadre hanno obiettivi ancora vivi da raggiungere e, soprattutto là in basso, sarà importante non prendere gol più che farne quattro o cinque. I consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 38^ giornata di A si dividono quindi in possibili certezze ed eventuali sorprese tra coloro che in stagione non sono stati portatori di bonus per ridotto minutaggio